TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

Kulvietis pagerino asmeninį rezultatyvumo rekordą Europos taurėje, bet „U-BT“ pralaimėjo

2025-11-18 21:14 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-18 21:14

Saulius Kulvietis žaidė nuostabiai, bet jo atstovaujama Klužo Napokos „U-BT“ (4/4) Europos taurės rungtynėse namuose 89:101 (21:38, 22:20, 32:18, 14:25) nusileido Jeruzalės „Hapoel“ (6/2).

S.Kulvietis pelnė 18 taškų

0

34-erių lietuvis rungtynes pradėjo starto penkete ir per 20 minučių sumetė 18 taškų (1/1 dvit., 5/6 trit., 1/2 baud.). Iki šiol jo karjeros rezultatyvumo rekordas Europos taurėje buvo 12 taškų.

S.Kulvietis prieš vienus Europos taurės favoritų dar atkovojo 2 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, bet prasižengė 5 sykius ir mačą baigė su 15 naudingumo balų.

Rezultatyviau už lietuvį Rumunijos klube žaidė vienintelis Mitchellas Creekas su 26 taškais (35 naud.), 15 pridėjo Daronas Russellas.

Nugalėtojams Anthony Lambas pelnė 17 taškų, Cassiusas Winstonas ir Jaredas Harperis pridėjo po 16.

