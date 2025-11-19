Lietuvos teniso derbis: formatas, prizų fondas, susidomėjimas ir priešistorė

Formatas – klasikinis
13 val. prasidėsiančioje dvikovoje bus žaidžiama pagal žaidėjams įprastas taisykles, iki dviejų laimėtų setų. Mačui teisėjaus bokštelio teisėjas ir 14 linijų teisėjų. Kamuoliukus žaidėjams padavinės jaunieji tenisininkai, jų iš viso bus 18.
„Svarstėme įvairias alternatyvas: didžiojo kirčio turnyrų formatą, kuomet žaidžiama iki trijų laimėtų setų, dinamiškesnį ATP NextGen finalų variantą su sutrumpintais setais. Visgi, pasitarę su Viliumi ir Edu, nutarėme rinktis klasiką – mačą iki dviejų laimėtų setų. Taip, galbūt didžiojo kirčio turnyrų formatas būtų įspūdingesnis žiūrovams, tačiau aš puikiai suprantu ir vaikinus. Derbio metu jie bus ką tik pradėję pasirengimą naujam sezonui, jų fizinis pasirengimas dar nebus idealus, o ilgas, sakykime, penkių setų mačas didintų traumų riziką“, – sako „SEB arenai“ vadovaujantis Ramūnas Grušas.
Kovos dėl piniginio prizo
Derbio Gaubas prieš Butvilą dalyviai kausis dėl 20 tūkst. eurų prizinio fondo, kurį įsteigė bendrovė „Darnu Group“. Mačo nugalėtojui atiteks 12,5 tūkst. eurų.
„Teniso derbis Gaubas prieš Butvilą yra unikali proga Lietuvos teniso bendruomenei gyvai išvysti šiuo metu geriausių mūsų tenisininkų akistatą. Daugiau nei dvidešimtmetį puoselėdami teniso sporto šaką Lietuvoje ir remdami geriausius jos talentus žinome, koks svarbus tiek emocinis, tiek finansinis palaikymas sportininkams, drąsiai besibeldžiantiems į pasaulio teniso elitą. Tikimės, kad 20 tūkst. eurų prizinis fondas bus gera paskata jauniesiems šalies teniso talentams tiek kovojant vienas prieš kitą, tiek ruošiantis ateities varžyboms svarbiausiuose pasaulio teniso aikštynuose“, – sako pagrindinės teniso derbio rėmėjos, UAB „Darnu Group“ generalinė direktorė Sigita Survilaitė.
R. Grušas patikslina, kad iš tiesų prizų fondas bus kiek didesnis.
„Be rėmėjų dalies, tenisininkams atiteks ir 20 proc. sumos, gautos pardavus bilietus. Ją jie pasidalins lygiomis dalimis. Kiekvienas bilietą į derbį įsigijęs žmogus taps savotišku geriausių mūsų tenisininkų rėmėju“.
Mažiau nei 100 likusių bilietų
„SEB arenoje“ gyvai V. Gaubo ir E. Butvilo dvikovą galės stebėti maždaug 1300 žiūrovų.
„Matydami didelį susidomėjimą šia dvikova arenoje įrengėme papildomas vietas. Šiandienai bilietų į mačą likę mažiau nei 100, manau, paskutinius iš jų parduosime artimiausią savaitgalį“, – aiškina R. Grušas.
Prieš 14 metų – Berankio ir Grigelio akistata
V. Gaubo ir E. Butvilo dvikova bus ne pirma panašaus pobūdžio geriausių šalies tenisininkų akistata.
2011 metų gruodžio mėn. pradžioje toje pačioje „SEB arenoje“ įvyko 21-erių metų Ričardo Berankio (tuo metu ATP-125) ir metais jaunesnio Lauryno Grigelio (tuomet ATP-198) susitikimas.
Pergalę po įspūdingos trijų setų kovos, trukusios 2 valandas ir 8 minutes, 7:6 (8:6), 4:6, 6:3 iškovojo R. Berankis. Už tai jam atiteko 10 tūkst. litų prizas, o L. Grigelis turėjo tenkintis 5 tūkst. litų prizu.
„Man regis turėjome pakankamai panašią situaciją – du jaunus, į pasaulio teniso elitą besibeldžiančius žaidėjus. Aišku, tuo metu mes išgyvenom savotišką pirmą ir labai stiprią teniso bumo bangą. R. Berankis buvo laimėjęs JAV atvirojo čempionato jaunių varžybas, Daviso taurės varžybose lietuviai ne taip seniai buvo įveikę britus. Per tuos metus toli pažengėme teniso infrastruktūros, turnyrų, renginių organizavimo, teniso masiškumo prasme. O taip pat jaučiame, kad Viliaus ir Edo pergalės ir vėl grąžina tenisą į populiariausių sporto šakų šalyje gretas“, – teigia R. Grušas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!