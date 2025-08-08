Pamatę, ką orų vedėjas daro tiesioginiame eteryje, pasibaisėjo: „Visų pirma esu vyras“

Incidentas įvyko liepos 28 d., kai KTTC televizijos vyriausiasis sinoptikas pranešinėjo apie pavojingą orą pietryčių Minesotoje ir šiaurės Ajovoje. Žiūrovai tiesiogiai matė, kaip jis kelias sekundes naudojosi savo telefonu. Vėliau, eterio metu, Jansenas trumpai atsiprašė: „Atsiprašau, turėjau parašyti žmonai. Kūdikis miegojo visą naktį. Dabar jau viskas gerai.“
Vaizdelį peržiūrėjo milijonai
Nors daugelis situaciją suprato žmogiškai, atsirado žiūrovas, kuris parašė elektroninį laišką, pavadindamas tokį elgesį „neprofesionaliu“.
„Citata, kuri mane ypač nustebino buvo ta, kad „Jis turi skambinti žmonai ir įsitikinti, jog ji su kūdikiu eina į saugią vietą. Gal kai kam tai atrodo kilnu ar miela. Man – ne“, – savo „Facebook“ įraše pasidalijo Jansenas.
Meteorologas nusprendė atsakyti atviru laišku: „Aš labai rimtai žiūriu į savo darbą ir jūsų saugumą. Bet aš taip pat esu vyras ir tėtis. Tuo metu nusprendžiau trumpam įsitikinti, kad mano žmona ir vaikas yra saugiai rūsyje. Aš visų pirma esu vyras ir tėtis. Bandykime visi būti šiek tiek supratingesni ir pagarbesni vieni kitiems.“
Vaizdo įrašas iš transliacijos jau peržiūrėtas daugiau nei 15 milijonų kartų, surinko apie 285 tūkstančius paspaudimų „patinka“.
Rugpjūčio 3 d. pasidalintame naujame įraše Jansenas padėkojo visiems už palaikymą:
„Nuoširdžiai ačiū už visą meilę ir palaikymą pastarosiomis dienomis. Niekada nebūčiau pagalvojęs, kad tas įrašas sulauks tokio atgarsio. Kiekvienas jūsų komentaras, pasidalinimas ir žinutė labai daug reiškia.
KTTC viceprezidentė ir generalinė direktorė Stephanie Hedrick išplatino oficialų pareiškimą, kuriame gynė Janseną: „Didžiuojamės Nicku ir visa orų komanda už jų darbą pirmadienio naktį ir nuolatinį atsidavimą mūsų bendruomenių saugumui – įskaitant ir jų pačių šeimas.“
Ji pabrėžė, kad žurnalistai ir sinoptikai transliacijų metu informuoja ne tik žiūrovus, bet ir savo artimuosius:
„Šiuo atveju žiūrovai tiesiogiai pamatė – Nicką, kuris buvo geras vyras ir tėtis, skirdamas akimirką įsitikinti, kad jo šeima saugi.“
