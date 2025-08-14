Vyras praleido žmonos gimdymą dėl susitikimo su drauge: „Negaliu patikėti, kad buvau tokia akla“

Ką tik mama tapusi moteris „Reddit“ klausė patarimo – jos vyras praleido jų pirmagimio gimimą. Moteris buvo taip įsiutusi, kad partneris laiku nepasirodė ligoninėje, kad iki pat kitos dienos neleido jam paimti vaiko ant rankų. Tai santykiuose sukėlė problemų, todėl savo tapatybės atskleisti nenorėjusi moteris internete klausė: „Ar esu beširdė, neleidusi vyrui susipažinti su pirmagimiu vaiku?“
Priežastis šokiravo visus
Apie tokį kerštą sužinoję žmonės daugiausiai sakė, kad moters reakcija buvo per stipri – kol neperskaitė priežasties, dėl kurio vyras nespėjo į gimdymą. Netrukus paaiškėjo, kad gimdymo metu vyras savo žmonai buvo neištikimas su „geriausia drauge“.
Jie pritarė moters sprendimui skirtis ir daugelis jai rašė palaikymo kupinas žinutes, rašoma dailystar.co.uk.
Dramatiškame „Reddit“ įraše rašoma: „Mano vyras turi geriausią draugę, Anną. Jie labai seni draugai, prieš daugelį metų taip pat buvo pora, kol galiausiai nusprendė, kad abiems bus geriausia likti draugais. Iki šiol man jokių problemų dėl šios draugystės nekilo.
Tą dieną, kai gimdžiau, Annos brolis pateko į avariją. Mano vyras sulaukė jos skambučio vidury nakties, ji prašė ją nuvežti į valanda kelio nuo mūsų namų esančią ligoninę, kurioje paguldytas jos brolis, nes pati dabar bijo vairuoti. Mano vyras sutiko, greitai man miegančiai pasakė, kas nutiko, ir išvažiavo.
Po kelių valandų man prasidėjo sąrėmiai ir aš paskambinau vyrui. Jis neatsiliepė telefonu, todėl pabandžiusi dar keletą kartų paskambinau savo tėčiui, kuris nuvežė mane į artimiausią ligoninę – 12 minučių kelio nuo namų.
Aš labai bijojau gimdyti viena, nes jau esu patyrusi tris persileidimus, o vieną kartą vaikelis gimė negyvas. Mano vyras man buvo pažadėjęs, kad kad ir kas benutiktų, jis bus šalia. Spėkite, ką? Jo nebuvo.“
Ji tęsia: „Kol man buvo sąrėmiai, skambinome jam daugybę kartų, o kai pagaliau jis atsiliepė į mano tėčio skambutį, aš jau gimdžiau. Jis sakė, kad per chaosą nežinojo, kur pasidėjo telefoną, o mano tėtis jį informavo, kad dabar kad ir kaip greitai bevažiuotų, į vaiko gimimą nebespės. Mano vyras šią žinią priėmė padarydamas išvadą, kad dabar jau vis tiek susimovė, todėl nebesvarbu, kada pasirodys ligoninėje, todėl kai jis pagaliau atvyko, dukrelė buvo gimusi jau prieš penkias valandas, o aš buvau perkelta į atgal į palatą.
Kai jis atvyko, aš atsisakiau jam duoti vaiką, nes man buvo taip sukilusios emocijos, kad visa drebėjau jį pamačiusi ir nenorėjau, kad ši situacija neigiamai paveiktų mano buvimą su kūdikiu. Vėliau, išleista ligoninės, vis tiek leidau vyrui ją laikyti ir žaisti. Norėjau, kad dukrelės gimimas būtų laimingas laikas, o dabar man jau sunku ją net maitinti.“
Moteris kitą dieną leido savo vyrui pabūti su vaiku, ir pati tuo tarpu nusprendė paskambinti Annos broliui į ligoninę bei pasidomėti, kaip jis jaučiasi. Paskambinusi Annos broliui ji išsiaiškino, kad vyras su Anna yra užmezgęs romaną.
Ji pasakoja: „Aš jam paskambinau ir jis man sako, kad jaučiasi puikiai, kad jau greit vėl galės vaikščioti. Jis paklausė, kaip sekasi man ir kūdikiui, ir kaip man sekasi po išsiskyrimo, ar palaikome gerus santykius su buvusiu vyru ir... Anna. Negaliu patikėti, kad buvau tokia akla.
Aš galvojau, kad juos sieja tik emocinis ryšys, o kai paklausiau apie tai savo vyro, jis viską paneigė ir pasakė, kad mes su vaiku esame jam svarbiausi, kad viskas buvo „klaida“, kad jis labai kvailai pasielgė... Aš greitai kraustysiuosi atgal pas tėvus ir skyrybų teisme reikalausiu, kad pilna vaiko priežiūra būtų paskirta man. Nenoriu, kad mano dukrelė užaugtų su tokiais žmonėmis, kaip jis ir Anna. Jis jai gali būti „linksmuolis tėtis“ ar kas tik nori.“
