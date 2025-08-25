Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Užfiksavo gėdingą influencerių elgesį per atostogas: nesupranta, kaip taip galima

2025-08-25 13:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-25 13:25

Kretoje esantis „Akasha Beach Hotel and Spa“ traukia keliautojus iš viso pasaulio. Viešbutis siūlo nemokamus pusryčius, privatų paplūdimį ir gausybę patogumų. Tačiau nenustebkite, jei čia atvykus teks išvysti poilsiautojų kovas dėl gultų.  

Viešbutis Kretoje (nuotr. stop kadras)

Kretoje esantis „Akasha Beach Hotel and Spa" traukia keliautojus iš viso pasaulio. Viešbutis siūlo nemokamus pusryčius, privatų paplūdimį ir gausybę patogumų. Tačiau nenustebkite, jei čia atvykus teks išvysti poilsiautojų kovas dėl gultų.  

1

Šis viešbutis yra itin populiarus socialinių tinklų vartotojų tarpe dėl savo estetiškai patrauklios aplinkos ir fotogeniškų vietų. 

Viena iš viešbučio svečių, Isabella Bianco, „Newsflare“ interviu pasakojo, kad viešbutis ypač patinka influenceriams: „Viešbutis populiarus „TikToke“ ir labai estetiškas, todėl jame daug įžymybių ir nuotraukų mylėtojų.“ 

Visgi ji pridūrė, kad tai dažnai sukelia tam tikrų nesusipratimų tarp svečių. 

Tarp moterų kilo konfliktas

Bianco pasakojo, kad gultų karai prie pagrindinio baseino dažnai įsiplieksdavo dėl to, kad kai kurie svečiai palikdavo rankšluosčius ant gultų, kad rezervuotų geriausias vietas saulėje.  

„Paskutinę dieną nuėjome prie baseino pasimaudyti, ir tarp dviejų moterų kilo konfliktas. Viena pora paslinko kitos poros daiktus ir rankšluosčius, o kai ši pora grįžo po pietų, prasidėjo kivirčas,“ – prisiminė Isabella. 

@sueherrijgers It’s like watching The Hunger Games with a bed as trophy. 🫣 #fyp #crete #allinclusive #greece ♬ An der schönen blauen Donau, Walzer, Op. 314 - Riccardo Muti & Wiener Philharmoniker

Ji pridūrė: „Kai skaičiau „TripAdvisor“ apžvalgas, daugelis rašė: „Viešbutis nuostabus, bet aš negaliu pakęsti žmonių ten.“ Manau, tai dėl to, kad viešbutis populiarus „TikToke“ ir estetiškai patrauklus. Žmonės skuba prie gultų tik tam, kad sėdėtų ir visą dieną fotografuotųsi.“ 

Naktis čia kainuoja nuo maždaug 370  eurų, priklausomai nuo sezono ir daugybės patogumų. 

„TripAdvisor“ apžvalgos dažniausiai giria paplūdimį, SPA ir personalą, tačiau ne viename įraše paminėta „gultų problema“. Kai kurie lankytojai pažymi, kad pagrindinio baseino gultai dažnai būna užimti nuo pat ryto, o kiti stengiasi užimti juos nuotraukoms. 

