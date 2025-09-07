5 kg krūtinę kentusi mergina ryžosi operacijai: štai kaip ji atrodo dabar

Tokios aplinkybės smarkiai apsunkino kasdienį gyvenimą, ypač šokius – veiklą, kuriai Toni buvo atsidavusi nuo pat vaikystės. Ji pradėjo šokti būdama trejų ir mokėsi šokio meno koledže, tačiau didelė krūtinė tapo rimta kliūtimi siekiant profesionalios karjeros. Ji sunkiai rado tinkamus šokių kostiumus, o fizinis diskomfortas trukdė sportuoti, rašo mirror.co.uk.
Toks gyvenimas stipriai veikė jos pasitikėjimą savimi ir emocinę būseną – Toni jautėsi tarsi jos kūnas neatitiktų pasirinktos profesijos reikalavimų.
Kova dėl operacijos
Turėdama krūtinę, sveriančią apie 5 kg, ji ryžosi kreiptis dėl operacijos. Pirmą kartą ji paprašė krūtų mažinimo per Nacionalinę sveikatos tarnybą (NHS) būdama 19 metų. Tačiau, nors buvo geriausios fizinės formos, gydytojai nurodė, kad jos kūno masės indeksas (KMI) rodo antsvorį ir prieš operaciją ji turėtų numesti svorio.
Nepaisant smulkaus sudėjimo, Toni pagal KMI buvo priskirta prie turinčių antsvorio ar net nutukusių asmenų, nes sistema neatsižvelgia į kūno proporcijas ir individualias ypatybes. Jos nuomone, ši metodika netinkamai vertina žmones su neproporcingai didele krūtine, nes bendras kūno svoris neatspindi realios jų fizinės būklės.
Kad atitiktų NHS keliamus reikalavimus, ji numetė 10 kilogramų ir dar kartą kreipėsi į medikus būdama 21 metų. Tačiau vėl sulaukė neigiamo atsakymo – šįkart jai buvo nurodyta numesti dar 12,7 kg. Kadangi dėl krūtų dydžio jai buvo itin sunku sportuoti, šis reikalavimas Toni vertė jaustis beviltiškai, pablogino jos emocinę būseną ir sukėlė depresiją.
Nepaisant nuolatinių atmetimų, ji jautė, kad daugiau svorio numesti nebėra iš kur, nes problema slypėjo būtent krūtinės dydyje. Kadangi jos krūtys svėrė apie 5 kg, net ir svorio mažinimas nesprendė jos fizinių negalavimų. Toni mano, kad NHS turėtų peržiūrėti KMI sistemą ir atsižvelgti į realią krūtų dydžio įtaką moters sveikatai bei gyvenimo kokybei.
Sprendimas – privati operacija
2020 m. per pandemiją Toni neteko abiejų senelių – jos močiutė mirė nuo COVID-19 komplikacijų. Po pusmečio jai buvo paliktas paveldėjimas, ir ji nusprendė panaudoti pinigus savo ilgai lauktai krūtų mažinimo operacijai.
2021 m. gruodžio 8 d. ji pagaliau atliko operaciją Kardife, „HMT Santa Maria“ klinikoje. Operaciją atliko chirurgas Amaras Ghattaura, sumažindamas jos krūtinę iki 34C-34D dydžio. Po šios procedūros Toni pajuto didžiulį palengvėjimą – tiek fiziškai, tiek emociškai.
Dabar ji dalijasi savo patirtimi per „TikTok“, siekdama padėti kitoms moterims, susiduriančioms su panašiais sunkumais. Toni tikisi, kad jos istorija įkvėps kitas moteris kovoti už savo sveikatą ir gerovę. Be to, ji ragina NHS peržiūrėti jų naudojamą KMI skaičiavimo metodiką, nes ji gali būti neteisinga ir žalinga toms, kurioms būtina medicininė pagalba.
Po operacijos Toni planuoja grįžti į šokių pasaulį ir tęsti karjerą, kurios teko atsisakyti dėl sveikatos problemų. Ji sako, kad dabar jaučiasi laimingesnė nei bet kada anksčiau ir džiaugiasi galėdama vėl gyventi pilnavertį gyvenimą.
