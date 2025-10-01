Pentagonas ūžia: skubus suvažiavimas ir Hegsetho kalba pavirto skandalingu spektakliu

Daugelis gynybos pareigūnų, kurie matė, kaip aukščiausi karininkai buvo skubiai sukviesti į Vašingtoną, o tada turėjo klausytis partinės Donaldo Trumpo kalbos ir Hegsetho raginimų grįžti prie senų kariuomenės standartų, liko nesupratę, kam apskritai reikėjo šio renginio.
„Labiau priminė spaudos konferenciją nei pranešimą generolams“, – sakė vienas gynybos pareigūnas, kaip ir kiti kalbėję anonimiškai dėl baimės sulaukti pasekmių. – „Galėjo būti tiesiog elektroninis laiškas.“
Gynybos pareigūnai Pentagone ir bazėse visame pasaulyje didžiąją dalį antradienio bandė suvokti, kodėl paskutinę minutę buvo suorganizuotas susitikimas Kvantiko bazėje Virdžinijoje. Hegsethas kaltino „nutukusius generolus“ ir siūlė griežtesnius fizinio pasirengimo standartus, kurie galėtų apriboti moterų galimybes koviniuose vaidmenyse, o Trumpas pateisino sprendimą siųsti kariuomenę į Amerikos miestus.
90 minučių trukęs renginys, kuriame karininkai, prisiekę Konstitucijai, dalyvavo veikiau į rinkimų kampanijos mitingą panašioje kalboje, atrodė lyg Holivudo filmas. Trumpas netgi ragino pareigūnus „tiesiog gerai praleisti laiką“.
Susitikimas vyko vos kelios valandos prieš vyriausybės uždarymą ir daugeliui pareigūnų pasirodė kaip dėmesio nukreipimas nuo išorinių grėsmių, verčiantis kariuomenę ruoštis precedento neturinčiam vidaus vaidmeniui.
„Ne visai lojalumo testas, bet… tai jau artėja prie ideologinės ištikimybės spektro“, – sakė kitas gynybos pareigūnas. – „Visiškas pinigų švaistymas.“
Pavadino laiko švaistymu
Jungtinio štabo viršininkas gen. Danas Caine’as teigė, kad rusų ir kinų pareigūnai galėtų sunerimti, matydami šimtus Amerikos generolų ir admirolų, susirinkusių vienoje vietoje. Tačiau kai kurie dabartiniai ir buvę gynybos pareigūnai baiminosi, kad tai kelia saugumo riziką, nes beveik visi svarbiausi kariniai vadai buvo vienoje, visiems žinomoje vietoje. Jie atmetė Hegsetho pastangas pabrėžti agresyvų kariuomenės įvaizdį griežtesniais išvaizdos standartais ir įvairovės programų atsisakymu.
„Tai laiko švaistymas daugeliui žmonių, kurie turėjo svarbesnių darbų. Be to, tai nepateisinama strateginė rizika sutelkti tiek daug vadų vienoje vietoje, kad jie išgirstų nieko vertą žinutę“, – sakė buvęs aukštas gynybos pareigūnas.
Kai kurie pareigūnai laiką leido atlikdami grubius paskaičiavimus su „ChatGPT“, bandydami įvertinti, kiek visa tai kainavo. Kiti bazėse apskritai nusprendė nežiūrėti.
„Šiuo metu tiesiog nusisuku“, – sakė trečias gynybos pareigūnas.
Gynybos departamentas, kurį Trumpas pervadino Karo departamentu, tvirtino, kad renginys sustiprino moralę ir suteikė kariuomenės vadams daugiau pasitikėjimo.
„Karas prieš karius baigėsi“, – teigiama Pentagono atstovo Seano Parnello pranešime. – „Politinis korektiškumas neturi vietos Karo departamente. Šiandieninė kalba įtvirtino naują, bet pažįstamą kultūrą, kurią vadiname kario etosu, ir nukreipė departamentą į naują taikos per jėgą erą.“
Hegsetho nurodymas kariuomenės vadams laikytis fizinio pasirengimo standartų sukėlė viešų pašaipų tarp galimų Demokratų kandidatų į prezidentus, tokių kaip Kalifornijos gubernatorius Gavinas Newsomas, kuris suabejojo, ar pats Trumpas atitiktų tokius reikalavimus.
Tačiau Pentagone ir Kapitolijuje daug nerimo sukėlė Hegsetho pasisakymas, kad civilinių gyventojų apsaugai skirtos kovos taisyklės yra „kvailos“, ir Trumpo pasiūlymas formuoti greitojo reagavimo pajėgas vidaus neramumams JAV miestuose malšinti.
„JAV kariuomenės dislokavimas prieš JAV piliečius Amerikos miestuose yra ne tik beprecedentis ir antikonstitucinis – tai NEAMERIKIETIŠKA“, – socialiniame tinkle X parašė Niujorko demokratų kongresmenas Patas Ryanas, Irako karo veteranas. – „Kiekvienas laisvę mylintis amerikietis patriotas, nepaisant partinės priklausomybės, turi prabilti DABAR.“
Ragino Hegsethą atsistatydinti
Kongresmenė Chrissy Houlahan (D–Pensilvanija) pakartojo savo raginimą Hegsethą atsistatydinti po susitikimo, sakydama, kad Pentagono vadovas „įkūnija pavojingas pažiūras, kurios silpnina mūsų kariuomenės efektyvumą, kovinę galią ir pasirengimą“.
Pentagonas tikina, kad JAV kariuomenė persitvarko, nes ruošiasi galimam karui su Kinija. Tačiau Amerikos karių siuntimas patruliuoti savo pačių miestuose „atitrauks karius nuo tikrojo mokymosi kovoti ir laimėti“ prieš Pekiną, sakė ketvirtas gynybos pareigūnas.
Tuo tarpu keli Trumpo sąjungininkai, tarp jų senatorius Tommy Tuberville’is (R–Alabama), tvirtino, kad tokie susitikimai kaip Hegsetho padeda sustiprinti administracijos vizijas. „Reikia daugiau kario rengimo“, – sakė jis interviu. – „Mes per mažai to darome. Per mažai mokome skraidyti. Man patinka toks požiūris… Man tai pasirodė stipri kalba.“
Demokratai, priešingai, pasmerkė renginį kaip tuščią savireklamą.
Senatorė Mazie Hirono (D–Havajai) šio susitikimo išteklius pavadino „visiškai nepateisinamais“ ir krūtinės daužymu. „Tai vyksta tikrosios nacionalinio saugumo sąskaita“, – sakė ji interviu. – „Bet, akivaizdu, jiems tai nerūpi.“
