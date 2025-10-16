Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Generalinis štabas: Rusija toliau verbuoja karius iš Šiaurės Korėjos

2025-10-16 16:25 / šaltinis: ELTA
2025-10-16 16:25

Rusijos kariuomenės vadovybė toliau naudojasi kariais iš Šiaurės Korėjos, kad šie padėtų rusams vykdyti operacijas Sumų regione, kuriame Maskvos armija po nesėkmingų puolamųjų veiksmų yra patyrusi didelių gyvosios jėgos nuostolių.

Rusija politika yra kruopščiai suplanuota: Šiaurės Korėjos kariai gali tapti nauju spaudimo įrankiu Vakarams (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
27

Rusijos kariuomenės vadovybė toliau naudojasi kariais iš Šiaurės Korėjos, kad šie padėtų rusams vykdyti operacijas Sumų regione, kuriame Maskvos armija po nesėkmingų puolamųjų veiksmų yra patyrusi didelių gyvosios jėgos nuostolių.

4

Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Šiaurės Korėjos daliniai vykdo žvalgybą

Anot generalinio štabo, Šiaurės Korėjos daliniai iš Kursko srities teritorijos bepiločiais orlaiviais vykdo žvalgybą, nustato ukrainiečių pozicijas ir padeda koreguoti ugnį į Ukrainos gynėjų pozicijas Sumų srityje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Ukrainos pajėgos įrašė Šiaurės Korėjos dronų operatorių ir Rusijos karių pokalbius šiaurės korėjiečiams koreguojant raketų paleidimo sistemų ugnį į Ukrainos pozicijas.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos fiksuoja visus nustatytus faktus apie užsienio formuočių dalyvavimą ginkluotoje agresijoje.

„Agresijoje prieš Ukrainą dalyvaujantys daliniai bus neutralizuoti pagal karo įstatymus ir papročius“, – pareiškė generalinis štabas.

