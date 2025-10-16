Generalinis štabas: Rusija toliau verbuoja karius iš Šiaurės Korėjos

Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Šiaurės Korėjos daliniai vykdo žvalgybą
Anot generalinio štabo, Šiaurės Korėjos daliniai iš Kursko srities teritorijos bepiločiais orlaiviais vykdo žvalgybą, nustato ukrainiečių pozicijas ir padeda koreguoti ugnį į Ukrainos gynėjų pozicijas Sumų srityje.
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje (nuotr. Telegram)
Rusų ataka Kyjive (nuotr. Telegram)
Rusų ataka Kyjive (nuotr. Telegram)
Rusų ataka Kyjive (nuotr. Telegram)
Rusų ataka Kyjive (nuotr. Telegram)
Rusų ataka Kyjive (nuotr. Telegram)
Rusų ataka Kyjive (nuotr. Telegram)
Rusų ataka Kyjive (nuotr. Telegram)
Rusų ataka Kyjive (nuotr. Telegram)
Rusų ataka Kyjive (nuotr. SCANPIX)
Ukrainos pajėgos įrašė Šiaurės Korėjos dronų operatorių ir Rusijos karių pokalbius šiaurės korėjiečiams koreguojant raketų paleidimo sistemų ugnį į Ukrainos pozicijas.
Ukrainos ginkluotosios pajėgos fiksuoja visus nustatytus faktus apie užsienio formuočių dalyvavimą ginkluotoje agresijoje.
„Agresijoje prieš Ukrainą dalyvaujantys daliniai bus neutralizuoti pagal karo įstatymus ir papročius“, – pareiškė generalinis štabas.
REKLAMA