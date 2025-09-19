Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Šiaurės Korėjos lyderis stebėjo kovinių dronų bandymus ir nurodė plačiau naudoti DI

2025-09-19 07:33 / šaltinis: ELTA
2025-09-19 07:33

Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas stebėjo kovinio bepiločio orlaivio bandymą ir nurodė technologijose plačiau naudoti dirbtinį intelektą (DI), penktadienį pranešė valstybinė žiniasklaida.

Kim Jong Unas (nuotr. SCANPIX)

Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas stebėjo kovinio bepiločio orlaivio bandymą ir nurodė technologijose plačiau naudoti dirbtinį intelektą (DI), penktadienį pranešė valstybinė žiniasklaida.

REKLAMA
0

Nuotraukose, kurias paskelbė oficialioji Korėjos centrinė naujienų agentūra, matyti, kaip bepilotis orlaivis pakyla, o paskui sunaikina taikinį.

Valstybinė žiniasklaida teigė, kad pratybos parodė „puikų „Kumsong“ serijos taktinių atakos bepiločių orlaivių kovinį efektyvumą“, ir pranešė, kad Kimas išreiškė „didelį pasitenkinimą“ rezultatais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bepiločiai orlaiviai tampa „pagrindiniu karinių operacijų ištekliumi ir didžiausios svarbos užduotimi modernizuojant KLDR ginkluotąsias pajėgas“, – pranešė Kimas.

REKLAMA
REKLAMA

Jis taip pat nurodė „stengtis sparčiai plėtoti naujai įdiegtą dirbtinio intelekto technologiją“, taip pat „plėsti ir stiprinti“ dronų gamybos pajėgumus.

REKLAMA

Seulo Korėjos nacionalinio susivienijimo instituto analitikas Hong Minas sakė, kad Kimas laiko dronų technologijas labai svarbiomis siekiant užsitikrinti „didžiosios galios statusą“.

„Dronai kelia susirūpinimą, nes jie yra nebrangūs, o jų keliama grėsmė – didelė: autonominis misijų vykdymas, didesnis tikslumas ir mirtinumas, tinkamumas masinei gamybai ir didesnis taktinis lankstumas“, – pridūrė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Mokosi iš Rusijos

Pernai Pchenjanas pristatė savo pirmuosius atakos dronus, o ekspertai perspėjo, kad jo nauji pajėgumai šioje srityje gali būti susiję su tuo, kad formuojasi aljansas su Rusija.

Analitikai taip pat teigia, kad Šiaurės Korėjos kariai, siunčiami kariauti į Rusiją, įgis šiuolaikinės karybos patirties – įskaitant ir žinias, kaip mūšio lauke naudoti bepiločius orlaivius.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

O Lim Eul-chul iš Pietų Korėjos Kyungnamo universiteto sakė, kad DI galėtų leisti Šiaurės Korėjos dronams „veikti net ir tada, kai yra slopinami GPS ar ryšio signalai, pasikliaujant iš anksto apmokytais algoritmais“.

Šiaurės Korėja išbandė GPS trukdymo atakas prieš Pietų Korėjos techniką – ši operacija paveikė kelis laivus ir dešimtis civilinių orlaivių.

„Nuo 2024 m. DI diegimas įgavo pagreitį, remiantis Rusijos perduodamomis technologijomis ir karo Ukrainoje pamokomis“, – sakė Limas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų