Žvalgyba: Šiaurės Korėja planuoja siųsti tūkstančius gyventojų į Rusiją

Pirmoji tūkstančio darbininkų grupė jau atvyko į Kursko sritį dirbti statybose, pranešė Ukrainos žvalgybos valdybos viršininko pavaduotojas Vadimas Skibitskis.
„Šiuo metu planuojama pasiųsti į Rusiją tūkstančius Šiaurės Korėjos įvairių sričių specialistų dirbti ir įgyti patirties. Tai apima ir karinės pramonės kompleksą, ir pagalbą statybų bei kituose Rusijos pramonės sektoriuose. Kalba eina apie tūkstančius žmonių“, – sakė jis.
Pasak V. Skibitskio, maždaug 6000 Šiaurės Korėjos specialistų, dirbančių Kursko srityje, yra didelis skaičius. „Mes tikrai žinome, kad jau atvyko daugiau nei 1000“, – pridūrė jis. Šie darbininkai remontuoja kelius ir stiprina gynybines pozicijas Kursko srityje.
Be to, Šiaurės Korėjos darbuotojai siunčiami įgyti patirties įmonėse, gaminančiose šaudmenis ir ginklus, įskaitant tankus, šarvuočius, pėstininkų kovos mašinas ir dronus.
Ukrainos žvalgyba turi informacijos apie užsienio piliečių verbavimą dirbti įmonėse Jelabugos zonoje, ten Rusija plečia gamybą.
„Jie pradėjo nuo maždaug tūkstančio darbuotojų, šiandien jų planas yra turėti 40 tūkst. darbuotojų Jelabugos zonoje, kurioje gaminami dronai. Mes aptikome daug užsienio piliečių, sutikusių pasirašyti sutartis ir vykti dirbti į Rusiją. Daugeliu atvejų šie asmenys vėliau pasirašo sutartis su Gynybos ministerija ir išvyksta kovoti“, – pabrėžė V. Skibitskis.
Anksčiau karinės žvalgybos vadovas Kirylo Budanovas sakė, kad Šiaurės Korėja planuoja perkelti į Rusiją dar 6000 kareivių ir 50–100 technikos vienetų, įskaitant kovinius tankus M2010 („Cheonma-D“) ir šarvuočius BTR-80 neva inžineriniams darbams.
