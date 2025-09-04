Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Šiaurės Korėja vykdo priverstinę sterilizaciją ir žudo kūdikius su raidos sutrikimais

2025-09-04 17:35 / šaltinis: BNS
2025-09-04 17:35

Jungtinių Tautų komitetas (JT) trečiadienį pareiškė gavęs patikimų pranešimų, kad Šiaurės Korėja atlieka medicininius eksperimentus su negalią turinčiais asmenimis, vykdo priverstinę sterilizaciją ir žudo kūdikius su raidos sutrikimais. 

Šiaurės Korėja BNS Foto

Jungtinių Tautų komitetas (JT) trečiadienį pareiškė gavęs patikimų pranešimų, kad Šiaurės Korėja atlieka medicininius eksperimentus su negalią turinčiais asmenimis, vykdo priverstinę sterilizaciją ir žudo kūdikius su raidos sutrikimais. 

JT Žmonių su negalia teisių komitetas pareiškė, kad tokie eksperimentai, kaip pranešama, atliekami be laisvo ir informuoto asmens sutikimo pediatrijos ir sulaikymo įstaigose.

„Gavome patikimų pranešimų, kad su asmenimis, turinčiais psichosocialinę ir (arba) intelekto negalią, atliekami medicininiai ir moksliniai eksperimentai“, – teigė komitetas.

Jis išreiškė susirūpinimą dėl pranešimų apie priverstinę moterų su negalia sterilizaciją ir abortus.

„Komitetas yra labai susirūpinęs dėl patikimų pranešimų apie vaikų su negalia žudymą, įskaitant pasakojimus apie žmogžudystes, įvykdytas medicinos įstaigose gavus oficialų sutikimą“, – teigiama pranešime.

Komiteto narė Mara Gabrilli (Mara Gabrili) žurnalistams sakė, kad jie girdėjo pasakojimų apie tai, jog klinikiniuose tyrimuose be jų sutikimo dalyvauja neįgalieji.

Ji teigė, kad komitetas paragino Pchenjaną nedelsiant kriminalizuoti visus tokius eksperimentus, užtikrinti nepriklausomą institucijų priežiūrą ir sukurti mechanizmus teisių gynimui.

„Šio klausimo esmė – priminimas, kad asmenys su negalia nėra gydymo ar eksperimentų objektai, o lygiaverčiai žmonės (...) turintys teisę į kūno neliečiamybę, autonomiją ir pagarbą“, – pažymėjo ji.

„Patiria žeminantį elgesį“

JT komiteto ataskaita apie liūdnai pagarsėjusią izoliuotą šalį buvo pagrįsta informacija, gauta iš uždaros valstybės pabėgusių žmonių, 2017 metais šalyje apsilankiusio JT specialiojo pranešėjo asmenų su negalia teisių klausimais ir konfidencialiais pranešimais. 

M. Gabrilli apgailestavo, kad Šiaurės Korėja nepateikė komitetui oficialių duomenų. Ji taip pat sakė, kad Pchenjanas, sužinojęs apie JT komiteto reiškiamą susirūpinimą, pareiškė, kad tai melas. 

Komitetas pareiškė, kad Šiaurės Korėjos konstitucija aiškiai nedraudžia diskriminacijos dėl negalios, o atsisakymas suteikti tinkamas sąlygas nėra laikomas diskriminacija.

Jis taip pat minėjo nuolatinį stigmatizavimą, neigiamą visuomenės požiūrį ir dviejų pakopų metodą, pagal kurį fizinę negalią turintys veteranai gauna specialų gydymą, o kitiems asmens su negalia paslaugos neteikiamos. 

„Komitetas yra susirūpinęs, kad sulaikyti neįgalieji patiria žeminantį elgesį, įskaitant kalinimą vienutėje dėl tariamo nepaklusnumo ar neproduktyvumo“, – teigiama ataskaitoje.

Komitetas rekomendavo Pchenjanui „imtis veiksmingų priemonių, kad būtų išvengta kankinimo ar žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio su asmenimis turinčiais negalią ar jų baudimo atvejų“.

„Visi medicininiai ir moksliniai eksperimentai su asmenimis su negalia“ turėtų būti uždrausti, nurodė komitetas. 

