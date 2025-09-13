Seulas: tikėtina Kim Jong Uno įpėdinė – dukra Kim Ju Ae

Paauglė šį mėnesį sulaukė tarptautinio dėmesio – ji dalyvavo savo pirmoje oficialioje kelionėje į užsienį, kur jos tėvas susitiko su Kinijos vadovu Xi Jinpingu ir Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
Stebėtojai jau kurį laiką buvo įsitikinę, jog ji yra labiausiai tikėtina Kim Jong Uno įpėdinė, nors dalis jų tvirtina, kad mergina turi vyresnį brolį, kuris paslapčia ruošiamas eiti lyderio pareigas.
Pietų Korėjos įstatymų leidėjas Lee Seong-kweunas reporteriams pranešė, kad Seulo žvalgybos agentūra „daro išvadą, jog sukaupė pakankamai „revoliucinio naratyvo“, reikalingo sustiprinti jos, kaip tikėtinos įpėdinės, poziciją“.
„Agentūra mato Kim Ju Ae kaip plačiai pripažįstamą įpėdinę ir traktuoja jos dalyvavimą valstybiniame vizite Kinijoje kaip įpėdinės naratyvo išpildymą“, – teigė jis.
Pirmą kartą ji viešai pristatyta pasauliui 2022-aisiais, kai kartu su tėvu stebėjo tarpžemyninės balistinės raketos paleidimą.
Nuo to laiko Šiaurės Korėjos valstybinė žiniasklaida ją vadina „numylėtu vaiku“ ir „puikia vadove“ – korėjietiškai „hyangdo“ – terminu, dažniausiai naudojamu aukščiausio rango vadovams ir jų įpėdiniams.
Iki 2022-ųjų vienintelis patvirtinimas apie jos egzistavimą atėjo iš NBA žvaigždės Denniso Rodmano, kuris 2013-aisiais lankėsi Šiaurės Korėjoje ir teigė ten sutikęs mažametę Kim Jong Uno dukrą, vardu Kim Ju Ae.
Seulas iš pradžių tvirtino, kad 2010-aisiais Kim Jong Unas ir jo žmona Ri susilaukė pirmagimio, berniuko, o Kim Ju Ae yra jųdviejų antras vaikas.
Tačiau 2023-iaisiais Pietų Korėjos suvienijimo ministras paskelbė, jog vyriausybė negali tvirtai pasakyti, kad Kim Jong Unas turi sūnų.
Šiaurės Korėjos lyderis perėmė valdžią po savo tėvo mirties 2011-aisiais. Savo valdymo metais jis prižiūrėjo ne vieną branduolinį bandymą, o pats naujausias įvykdytas 2017-aisiais.
Lee Song-kweunas ketvirtadienį teigė, jog gandai apie kitas Kimų dinastijos atžalas be Kim Ju Ae – įskaitant spekuliacijas apie vaiką su negalia arba užsienyje studijuojančią atžalą – nėra laikomi patikimais.
„Ypač dėl mokslų užsienyje, (žvalgybos agentūra) NIS pabrėžė, jog nesvarbu, kiek kažkas bandytų nuslėpti tokį faktą, tai neišvengiamai išeitų į viešumą, tad tikimybė yra itin nedidelė“, – pridūrė jis.
