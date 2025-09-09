Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Šiaurės Korėja išbandė galingą raketų variklį

2025-09-09 09:53 / šaltinis: ELTA
2025-09-09 09:53

Šiaurės Korėja (nuotr. SCANPIX)

Šiaurės Korėja išbandė naujo tipo kietojo kuro variklį, skirtą tarpžemyninėms raketoms, antradienį pranešė valstybinė žiniasklaida.

0

Kaip skelbė valstybinė naujienų agentūra KCNA, šalies vadovas Kim Jong Unas pirmadienį asmeniškai dalyvavo devintajame ir paskutiniame antžeminiame naujojo variklio bandyme Cheminių medžiagų akademijoje Pchenjane. Pasak agentūros, didžiausia variklio trauka siekia 1 971 kiloniutoną, o tai pagal tarptautinius standartus būtų nepaprastai didelis galingumas. Šiaurės Korėjos valdžios institucijų pateikiamos informacijos nepriklausomai patikrinti negalima.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiaurės Korėja pastaraisiais metais sukūrė įvairių tipų tarpžemynines raketas, galinčias pasiekti žemyninę JAV dalį. Kietuoju kuru varomos raketos laikomos ypač rimta grėsme, nes, skirtingai nei skystuoju kuru varomos raketos, jos ne tik lengviau transportuojamos, bet ir gali būti kur kas greičiau pasitelktos.

Kim Jong Unas susilauka vis didesnės Maskvos ir Pekino diplomatinės paramos. Anksčiau rugsėjį Šiaurės Korėjos vadovas pirmą kartą per šešerius metus nuvyko į Kiniją, kur susitiko su prezidentu Xi Jinpingu. Jiedu savo susitikime susitarė megzti glaudesnius ryšius.

Šiaurės Korėja taip pat pradėjo karinį bendradarbiavimą su Rusija, kuris šiai šaliai yra beprecedentis. Remiantis Pietų Korėjos slaptosios tarnybos skaičiavimais, Pchenjanas pasiuntė apie 13 000 karių, kad padėtų Rusijai šios kare prieš Ukrainą. Mainais Šiaurės Korėja iš Maskvos gavo saugumo garantijų, užsienio valiutos ir, kaip pranešama, karinių technologijų.

