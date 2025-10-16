Rengiamas skubus Trumpo ir Putino pokalbis: gali įvykti net šiandien

Kaip pažymi „Axios“, V. Putinas ir D. Trumpas aptars karą Ukrainoje.
Rusijos prezidento spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas žurnalistams sakė, kad V. Putinas spalio 16 d. „galbūt surengs vakarinį tarptautinį telefoninį pokalbį“.
Anksčiau Ukrainos prezidentas V. Zelenskis pranešė, kad intensyviai ruošiasi artėjančiam susitikimui su JAV vadovu D. Trumpu.
Pasak jo, derybose bus aptariami svarbiausi gynybos klausimai – nuo „Patriot“ sistemų iki „Tomahawk“ raketų tiekimo, rašo „Evropeiskaja pravda“.
Zelenskis ruošiasi susitikimui su Trumpu
V. Zelenskis pažymėjo, kad „detaliai ruošiasi“ susitikimui su JAV prezidentu penktadienį ir aptaria šiuos klausimus su atitinkamomis institucijomis.
„Planuojame susitikimus su JAV gynybos ir energetikos bendrovių atstovais. Žinoma, mūsų pagrindinis uždavinys – oro gynyba bei mūsų miestų ir bendruomenių stabilumas, taip pat Rusijos priverstinis taikos sudarymas“, – pridūrė prezidentas.
Pastaraisiais mėnesiais D. Trumpas tampa vis priešiškesnis Maskvos atžvilgiu, neslėpdamas augančio nusivylimo V. Putinu, kartu reikšdamas paramą Ukrainai, nuo 2022 metų kovojančiai su Rusijos invazija.
