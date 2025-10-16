Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Rengiamas skubus Trumpo ir Putino pokalbis: gali įvykti net šiandien

2025-10-16 17:21 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
2025-10-16 17:21

Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas šiandien kalbėsis prieš JAV prezidento susitikimą su Volodymyru Zelenskiu, kuris vyks spalio 17 d., praneša naujienų agentūra „Axios“.

Šokiruojanti naujiena rusams: valdžia kels mokesčius – trūksta pinigų karui (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

5

Kaip pažymi „Axios“, V. Putinas ir D. Trumpas aptars karą Ukrainoje.

Rusijos prezidento spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas žurnalistams sakė, kad V. Putinas spalio 16 d. „galbūt surengs vakarinį tarptautinį telefoninį pokalbį“. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anksčiau Ukrainos prezidentas V. Zelenskis pranešė, kad intensyviai ruošiasi artėjančiam susitikimui su JAV vadovu D. Trumpu.

Pasak jo, derybose bus aptariami svarbiausi gynybos klausimai – nuo „Patriot“ sistemų iki „Tomahawk“ raketų tiekimo, rašo „Evropeiskaja pravda“.

Zelenskis ruošiasi susitikimui su Trumpu

V. Zelenskis pažymėjo, kad „detaliai ruošiasi“ susitikimui su JAV prezidentu penktadienį ir aptaria šiuos klausimus su atitinkamomis institucijomis.

„Planuojame susitikimus su JAV gynybos ir energetikos bendrovių atstovais. Žinoma, mūsų pagrindinis uždavinys – oro gynyba bei mūsų miestų ir bendruomenių stabilumas, taip pat Rusijos priverstinis taikos sudarymas“, – pridūrė prezidentas.

Pastaraisiais mėnesiais D. Trumpas tampa vis priešiškesnis Maskvos atžvilgiu, neslėpdamas augančio nusivylimo V. Putinu, kartu reikšdamas paramą Ukrainai, nuo 2022 metų kovojančiai su Rusijos invazija.

