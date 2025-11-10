Skandalas Ukrainoje: kratos Zelenskio bičiulio namuose, pats Mindičius jau tariamai pabėgo iš šalies

Praėjusią savaitę Ukrainos parlamento narys Jaroslavas–Železniakas (frakcija „Golos“) apkaltino Mindičių valdant įmones, kurios Rusijoje kasė ir pardavinėjo laboratorinius deimantus jau prasidėjus didelio masto Rusijos puolimui. Tai pažeidžia Ukrainos baudžiamąjį straipsnį dėl verslo vykdymo agresoriaus šalyje, aiškino politikas.
Lapkričio 6 d. „Ukrainska pravda“ pranešė, kad verslininkas gali tapti FTB tyrimo dalyviu dėl galimo pinigų plovimo.
Pasak leidinio šaltinių, JAV teisėsaugos institucijų tyrimo objektu tapo Britų Virdžinijų salose registruota ofšorinė bendrovė, Jungtinėje Karalystėje registruota bendrovė ir asmuo, vadinamas „Sugarman“.
Po publikacijų apie kratas T. Mindičiaus namuose J. Železniakas savo „Telegram“ kanale parašė, kad verslininkas „buvo skubiai išvežtas iš šalies prieš pat kratas“.
Beje, apie tariamą T. Mindičiaus „pabėgimą iš šalies“ Ukrainos žiniasklaida skelbė jau ir šių metų rugpjūtį.
Įtarimai dėl korupcijos senam V. Zelenskio draugui
Timuras Mindičius – Ukrainos verslininkas ir žiniasklaidos magnatas, senas Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio draugas. Nuo 2000-ųjų pradžios jis buvo susijęs su prodiuserine kompanija „Kvartal 95“, kur dirbo prodiuseriu ir užsiiminėjo žiniasklaidos projektų vadyba.
Po V. Zelenskio išrinkimo prezidentu žiniasklaida vadino T. Mindičių vienu iš valstybės vadovo patikėtinių ir neoficialių patarėjų, nors verslininkas neužėmė jokių valstybės pareigų.
Rugpjūčio mėnesį „Kyiv Independent“, remiantis trimis šaltiniais, pranešė, kad T. Mindičius yra galutinis „Fire Point“ kompanijos, kuri tiekia dronus Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms, naudos gavėjas.
„Kyiv Independent“ duomenimis, NABU pradėjo tyrimą dėl „Fire Point“ 2025 m. pavasarį. Dėl to, kaip buvo teigiama, V. Zelenskis pasirašė įstatymo projektą, kuris apribojo NABU ir SAP įgaliojimus, bandant priskirti jų pavaldumą Generalinio prokuroro biurui.
Tačiau dėl visuotinių protestų ir ES kritikos sprendimas buvo atšauktas – NABU ir kitoms antikorupcinėms institucijoms buvo grąžinti jų įgaliojimai.
