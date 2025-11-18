 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seime bus siūloma įpareigoti mokyklas parengti mobiliųjų telefonų naudojimo tvarkas

2025-11-18 07:10 / šaltinis: ELTA
2025-11-18 07:10

Antradienį Seime bus pateiktas siūlymas įpareigoti šalies ugdymo įstaigas iki kitų metų rugsėjo parengti mobiliųjų telefonų naudojimo mokyklose tvarkas. 

Telefonas BNS Foto

Antradienį Seime bus pateiktas siūlymas įpareigoti šalies ugdymo įstaigas iki kitų metų rugsėjo parengti mobiliųjų telefonų naudojimo mokyklose tvarkas. 

0

Tai numatančios įstatymo pataisos Vyriausybei buvo pristatytos spalio pabaigoje. Tuomet, pristatydama parengtą projektą, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) vadovė Raminta Popovienė akcentavo, jog nereguliuojamas mobiliųjų telefonų naudojimas ugdymo įstaigose mažina mokinių motyvaciją bei pasiekimus. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nekontroliuojamas mobiliųjų telefonų ir kitų galinių įrenginių naudojimas didina mokinių priklausomybę nuo ekranų, blogina emocinę ir psichinę sveikatą, mažina mokymosi motyvaciją bei pasiekimus“, – akcentuoja ŠMSM. 

Tiesa, pažymima, jog mokyklos, rengdamos mobiliųjų telefonų naudojimo švietimo įstaigoje tvarkas, turėtų remtis tiek ŠMSM, tiek Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) pateiktomis rekomendacijomis. 

„Kadangi asmeninių mobiliųjų telefonų ir kitų galinių įrenginių naudojimo mokykloje pasekmės siejamos su mokinių savijauta ir sveikata, tikslinga, kad mokyklos naudotųsi dviejų – švietimo, mokslo ir sporto bei sveikatos apsaugos – ministrų patvirtintomis mokinių asmeninių mobiliųjų telefonų ir kitų galinių įrenginių naudojimo ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokykloje rekomendacijomis“, – rašoma spalio pabaigoje įregistruoto projekto aiškinamajame rašte. 

Šiose rekomendacijose, pasak ŠMSM, aptariami atvejai, kada asmeninių mobiliųjų telefonų ir kitų galinių įrenginių naudojamas turėtų būti ribojamas, ir pateiktos alternatyvos, kaip mokyklos galėtų tuos ribojimus įgyvendinti.

Švietimo įstatymo pakeitimais taip pat siekiama numatyti vieningą mokyklų reagavimo ir pagalbos teikimo tvarką dėl mokinių narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, platinimo ir disponavimo. Šiuo klausimu siekiama, kad švietimo, mokslo ir sporto, sveikatos apsaugos bei vidaus reikalų ministrai nustatytų vieningą mokyklų reagavimo tvarką. Tokia nuostata taip pat įsigaliotų nuo kitų metų rugsėjo mėnesio. 

ELTA primena, kad ŠMSM šių metų kovą parengė rekomendacijas dėl mobiliųjų telefonų naudojimo mokyklose. Jos buvo patvirtintos rugpjūčio 1 d.

Rekomendacijose siūloma, kad mokyklos vidaus teisės aktuose pačios nusistatytų, kaip bus ribojamas asmeninių mobiliųjų telefonų naudojimas.

Mokyklos tvarkoje turi būti numatytos ir stebėsenos priemonės, užtikrinančios, kad išmanieji įrenginiai būtų naudojami mokyklos nustatyta tvarka, taip pat pasekmės, jeigu nesilaikoma susitarimų. 

Rekomendacijose taip pat nustatomos išimtys, kada telefonai galėtų būti prieinami mokiniams.

Šiuo metu leisti naudotis telefonais mokyklose ar ne, sprendžia pačios ugdymo įstaigos, nusistatydamos tai savo vidaus tvarkose. Švietimo įstatyme mobiliųjų telefonų ir kitų informacinių technologijų įrenginių naudojimas mokyklose nereglamentuojamas.

