TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Mokytojų proteste Popovienė pasitikta šūksniais „gėda“

2025-11-19 17:27 / šaltinis: ELTA
2025-11-19 17:27

Su protestuojančiais mokytojais susitikusi švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė buvo pasitikta švilpimu ir šūksniais „gėda“. Sakydama kalbą ant šalia Švietimo mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) įrengtos scenos ministrė kartojo, kad susitarimas pedagogų algas didinti nuo kitų metų rugsėjo yra palankiausias variantas mokytojams. 

Raminta Popovienė. ELTA / Dainius Labutis

4

Siūlymą nuo kitų metų rugsėjo pedagogų algas didinti 11,5 proc. ministrė bandė paaiškinti, tačiau protestuotojų minia jos kalbą pertraukė šūksniais „ne“ ir „gėda“.

„Siūlymas (didinti algas – ELTA) 11,5 proc. trijų metų laikotarpyje yra finansiškai palankiausias sprendimas pagal skaičiavimus, nes…“, – kreipdamasi į susirinkusius mokytojus kalbėjo R. Popovienė, bet netrukus buvo nutraukta jų šūksnių.

Tęsdama kalbą ministrė kartojo, kad derybos dėl mokytojų algų vyksta toliau. 

„Tai yra siūlymas, dėl kurio ir toliau mes dar kalbamės ir su jumis, išklausome. Mes dar nepasirašėme jokių sutarčių – derybos vyksta, bet siūlymas yra toks, kokį aš dabar išdėsčiau. Bet noriu pakartoti, derybos vyksta parašai nesudėti, mes kalbamės ir norime girdėti toliau“, – sakė R. Popovienė. 

