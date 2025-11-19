Mokytojų proteste Popovienė pasitikta šūksniais „gėda“

Siūlymą nuo kitų metų rugsėjo pedagogų algas didinti 11,5 proc. ministrė bandė paaiškinti, tačiau protestuotojų minia jos kalbą pertraukė šūksniais „ne“ ir „gėda“.
„Siūlymas (didinti algas – ELTA) 11,5 proc. trijų metų laikotarpyje yra finansiškai palankiausias sprendimas pagal skaičiavimus, nes…“, – kreipdamasi į susirinkusius mokytojus kalbėjo R. Popovienė, bet netrukus buvo nutraukta jų šūksnių.
Tęsdama kalbą ministrė kartojo, kad derybos dėl mokytojų algų vyksta toliau.
„Tai yra siūlymas, dėl kurio ir toliau mes dar kalbamės ir su jumis, išklausome. Mes dar nepasirašėme jokių sutarčių – derybos vyksta, bet siūlymas yra toks, kokį aš dabar išdėsčiau. Bet noriu pakartoti, derybos vyksta parašai nesudėti, mes kalbamės ir norime girdėti toliau“, – sakė R. Popovienė.
