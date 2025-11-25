 
Sportas > Futbolas > Lietuva

Gineičio klubas – sutriuškintas namuose

2025-11-25 05:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-25 05:51

Italijos „Serie A“ lygoje saugas Gvidas Gineitis į aikštę žengė nuo 78 minutės, bet jo ginamas „Torino“ klubas namuose net 1:5 buvo sutriuškintas „Como“ ekipos.

Italijos „Serie A“ lygoje saugas Gvidas Gineitis į aikštę žengė nuo 78 minutės, bet jo ginamas „Torino“ klubas namuose net 1:5 buvo sutriuškintas „Como“ ekipos.

Kai G. Gineitis pasirodė aikštėje, jo ekipa jau atsiliko 1:4, o rungtynių pabaigoje praleido dar vieną įvartį.

Po dvylikos turų „Torino“ su 14 taškų rikiuojasi dvyliktoje lygos vietoje.

Italijos „Serie C“ lygoje lietuvis Linas Mėgelaitis žaidė visas rungtynes ir padėjo „Perugia“ klubui namuose 2:1 palaužti „Vis Pesaro“ klubo žaidėjus.

Italijos „Primavera“ lygoje Adrian Lickūnas žaidė visas rungtynes, bet jo ginama „Cremonese“ U-20 ekipa išvykoje 0:1 pralaimėjo „Monza“ U-20 komandai.

Linas Mėgelaitis
Edgaras Utkus
Ovidijus Šiaulys
Gvidas Gineitis
