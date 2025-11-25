Gineičio klubas – sutriuškintas namuose

Kai G. Gineitis pasirodė aikštėje, jo ekipa jau atsiliko 1:4, o rungtynių pabaigoje praleido dar vieną įvartį.
Po dvylikos turų „Torino“ su 14 taškų rikiuojasi dvyliktoje lygos vietoje.
Italijos „Serie C“ lygoje lietuvis Linas Mėgelaitis žaidė visas rungtynes ir padėjo „Perugia“ klubui namuose 2:1 palaužti „Vis Pesaro“ klubo žaidėjus.
Italijos „Primavera“ lygoje Adrian Lickūnas žaidė visas rungtynes, bet jo ginama „Cremonese“ U-20 ekipa išvykoje 0:1 pralaimėjo „Monza“ U-20 komandai.
