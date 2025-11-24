 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Lietuva Išminavimo koalicijai, teikiančiai paramą Ukrainai, perdavė įrangos už 87 mln. eurų

2025-11-24 16:32 / šaltinis: ELTA
2025-11-24 16:32

Lietuva Išminavimo koalicijai, teikiančiai paramą Ukrainai, perdavė įrangos už 87 mln. eurų, praneša Krašto apsaugos ministerija (KAM). 

6

Lietuvos indėlis yra vienas iš reikšmingiausių – perdavė įrangos už 87 mln. eurų ir skyrė 47 mln. eurų į koalicijos fondą įrangos pirkimams“, – po 17-o Lietuvos ir Islandijos vadovaujamos Išminavimo koalicijos susitikimo pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM). 

„Prieš kelias dienas grįžau iš Ukrainos, kur turėjau galimybę susitikti su prezidento ir premjero komandomis. Akivaizdu, kad Išminavimo koalicijos projektas šalia kitų paramos Ukrainai formų yra nepaprastai sėkmingas ir vaidina svarbų vaidmenį, kiek įmanoma, likviduojant karo padarinius vis dar kariaujančioje šalyje. Tai iniciatyva, kuria galime didžiuotis“, – pranešime cituojamas krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.

Išminavimo koaliciją sudaro 23 šalys, penki stebėtojai ir dvylika partnerių. Jai vadovauja Lietuvos KAM ir Islandijos užsienio reikalų ministerija. Centrinė projektų valdymo agentūra yra atsakinga už įrangos pirkimą, finansų administravimą ir tiekimą į Ukrainą.

Koalicijos nariai patvirtino ilgalaikį planą „ROADMAP 2024–2034“, kuriuo siekiama sukurti modernius, NATO standartus atitinkančius ir savarankiškus humanitarinio bei kovinio išminavimo, taip pat inžinerijos vienetus.

Iki 2025 m. pabaigos planuojama suformuoti pradinius pajėgumus – 8 apmokytus ir aprūpintus šiuolaikine įranga batalionus, užtikrinant, kad daugiau kaip 450 komandų gebės vykdyti išminavimo užduotis sudėtingomis kovos sąlygomis. 

Be to, skelbiama, jog jau apmokyta beveik 4 tūkst. specialistų su Europos Sąjungos karinės pagalbos misijos Ukrainoje, JAV „Tetra Tech“, Kanados „Mriya Aid“ ir Ispanijos parama.

