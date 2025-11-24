 
Kalendorius
Lapkričio 24 d., pirmadienis
Vilnius 0°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Prancūzijos leidinys perspėja vieną šalį: tapo Rusijos hibridinio karo objektu

2025-11-24 15:37 / šaltinis: ELTA
2025-11-24 15:37

Anot Prancūzijos dienraščio „Le Figaro“, Lenkija yra puikus taikinys Rusijai hibridinio karo atakoms rengti.

Lenkijoje sulaikyti pirmieji įtariamieji dėl išpuolio geležinkelio ruože. EPA-ELTA nuotr.

Anot Prancūzijos dienraščio „Le Figaro“, Lenkija yra puikus taikinys Rusijai hibridinio karo atakoms rengti.

REKLAMA
1

Tokią išvadą dienraštis padarė po to, kai lapkričio viduryje Lenkijos geležinkeliuose buvo įvykdyta keletas sabotažo aktų, kurių metu buvo susprogdinti bėgiai ir apgadinta infrastruktūra, tačiau, laimei, niekas nenukentėjo.

Dienraščio „Le Figaro“ teigimu, per pastaruosius dvejus metus Lenkija vis labiau patiria Rusijos hibridines operacijas – spaudimą, kišimąsi, neteisėtą slaptą veiklą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nors Lenkijos saugumo tarnyboms pavyko sėkmingai atremti keletą išpuolių, neseniai įvykę incidentai atskleidė „sisteminius trūkumus“, rašė laikraštis. Tyrėjams pavyko greitai nustatyti du įtariamus nusikaltėlius, tačiau jie abu sugebėjo pabėgti į Baltarusiją. Vienas iš jų pirmiau buvo nuteistas Ukrainos teisme, pridūrė dienraštis.

REKLAMA
REKLAMA

Rusijos hibridinės grėsmės Lenkijoje greičiausiai nesumažės

„Ši situacija rodo, kad Ukrainos tarnybos ir jų užsienio partneriai nepakankamai koordinuoja savo veiksmus, kad užkirstų kelią tam tikriems asmenims patekti į Šengeno erdvę“, – pastebėjo „Le Figaro“.

REKLAMA

Dienraščio teigimu, tai, kad „Rusijos tarnybos pasitelkė užpuolikus, kurie nebuvo Europos Sąjungos gyventojai“, neturi precedento, ir pažymėjo, kad Rusijos hibridinės grėsmės Lenkijoje greičiausiai nesumažės.

Atrodo, kad didėja ir visuomenės susirūpinimas: neseniai atlikta apklausa rodo, kad 54 proc. respondentų mano, jog Lenkija nėra tinkamai pasirengusi atremti hibridines atakas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Sabotažas Lenkijos geležinkeliuose: štai kur krypsta įtarimai (nuotr. SCANPIX)
Po sabotažo geležinkelio ruože – Lenkija kreipėsi į Baltarusiją
Sankt Peterburgas (nuotr. SCANPIX)
Sankt Peterburge – išpuolis prieš Lenkijos pasiuntinį
D. Tuskas (nuotr. SCANPIX)
Tuskas perspėjo apie Rusijos tikslus Lenkijoje: „Tai ypač pavojinga“
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Tyrimas: po vieno įvykio žaibiškai įsijungė Rusijos dezinformacijos aparatas (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų