Išaugusios taikos susitarimo dėl Ukrainos viltys padėjo stabilizuotis naftos kainoms

Naftos prekiautojų vertinimu, toks taikos susitarimas galėtų padidinti tiekimą į jau ir taip gerai aprūpintą rinką.
„Brent“ naftos kaina išliko virš 62 JAV dolerių už barelį atžymos, o „West Texas Intermediate“ (WTI) naftos kaina siekė beveik 58 JAV dolerius už barelį.
„Bloomberg“ straipsnyje pažymima, kad šiais metais naftos kainos smarkiai krito, o ateities sandoriai spalio mėnesį tikriausiai patirs nuostolius ketvirtą mėnesį iš eilės: tai būtų ilgiausias nuostolių laikotarpis nuo 2023 m. Nuostolius lėmė padidėjusi pasaulinė gamyba, įskaitant OPEC+ šalių, o Tarptautinė energetikos agentūra prognozuoja rekordinį perteklių 2026-aisiais.
Prekiautojai stebi, ar bus pasiektas susitarimas dėl Ukrainos ir panaikintos sankcijos Rusijai – tai galėtų padidinti pasiūlą, rašo „Bloomberg“.
„Jei pavyks pasiekti susitarimą, o tai yra labai didelis „jei“, pasaulinio pertekliaus situacija labai pablogės, kai sankcijos bus panaikintos“, – sakė „Westpac Banking Corp“ prekių tyrimų vadovas Robertas Rennie.
R. Rennie prognozuoja, kad „Brent“ naftos kainos nesieks 65 JAV dolerių už barelį ir mažės iki 2026-aisiais.
Be Rusijos ir Ukrainos karo, prekiautojai taip pat stebėjo įvykius Artimuosiuose Rytuose.
Izraelis pareiškė, kad per retą oro smūgį Beirute nužudė grupuotės „Hezbollah“ generalinio štabo viršininką Abu Ali Al Tabtabai ir antrą aukščiausią grupuotės pareigūną, o beveik metus galiojęs paliaubų susitarimas su Libano vyriausybe atrodo vis nestabilesnis.
Kai kurie atidžiai stebimi rodikliai rodo, kad sąlygos artimiausiam laikotarpiui tampa mažiau stabilios. WTI skirtumas tarp dviejų artimiausių sutarčių (angl. prompt spread) yra 25 centai už barelį atgaline data, o tai sudaro mažiau nei pusę prieš mėnesį buvusio skirtumo.
Žvelgiant į ateitį, pagrindiniai OPEC nariai ir jų sąjungininkai planuoja susitikti lapkričio 30 d. tolesnėms priemonėms aptarti. Grupė suaktyvino nenaudojamus pajėgumus, siekdama atgauti anksčiau turėtą rinkos dalį, tačiau signalizuoja apie pertrauką 2026 m. pirmąjį ketvirtį, teigiama ataskaitoje.
Kaip pranešė „Ukrinform“, penktadienį naftos kainos nukrito 1,5 proc. Tai buvo trečias iš eilės laikotarpis, per kurį kainos krito dėl JAV spaudimo pasiekti taikos susitarimą tarp Ukrainos ir Rusijos, kuris galėtų padidinti pasiūlą pasaulinėje rinkoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!