Kontrabandiniai balionai į Lietuvą skrido ir iš Kaliningrado – VSAT

„Fiksavome keletą atvejų, kai buvo bandoma iš tikrųjų išsiųsti balionus iš Kaliningrado srities. Ir net buvo atvykę pasiimti (krovinio – BNS), ir figūrantai tie patys, kurie veikia ir Rytų Lietuvoje“, – žurnalistams antradienį sakė R. Liubajevas.
Pasak jo, vasaros pabaigoje fiksuotas pirmas atvejis, kai bandyta siųsti balionus iš Rusijos eksklavo.
„Tų atvejų nebuvo labai daug, bet jie buvo visi nustatyti kriminalinės žvalgybos metodais, jie buvo lydimi ir buvo sulaikyti tie asmenys, kurie atvyko surinkti prekių“, – kalbėjo pasieniečių vadas.
Anot jo, praėjusią parą Latvijoje fiksavus didelį kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skaičių, kaimyninėje valstybėje buvo sulaikyti nelegalaus krovinio pasiimti atvykę lietuviai.
„Praeitą parą buvo fiksuotas pakankamai didelis skaičius balionų, kurie buvo nukreipti į Latviją“, – teigė R. Liubajevas.
„Reikia pasakyti, kad turint patirties buvo įjungti mūsų bendradarbiavimo algoritmai. Pagal mūsų informaciją, Latvijos sienos apsaugos tarnybos pareigūnai ir policininkai sulaikė taip pat nemažai kontrabandinių balionų, taip pat ir veikėjų, kurie atvyko jų pasiimti, kurie, beje, yra taip pat Lietuvos piliečiai“, – pridūrė jis, tačiau neįvardino, kiek Lietuvos piliečių buvo sulaikyta.
R. Liubajevo teigimu, antradienį fiksuota apie 30 žymų, judančių Latvijos kryptimis.
„Pagal informaciją iš kolegų latvių, balionai buvo paleisti netoli Latvijos sienos. Tai rodo, kad veiksmai buvo kryptingai nukreipti prieš Latviją“, – sakė jis.
Pasieniečių vadas sako, kad vis daugiau balionų siunčiama ir į Lenkiją.
„Turėdami daug patirties, informuojame kolegas lenkus. (...) Ko gero, esame regione kovos su kontrabanda balionais lyderiai. Kreipiasi kolegos, norėdami susipažinti su mūsų patirtimi“, – kalbėjo jis.
Dėl kontrabandinių balionų grėsmės Lietuva buvo maždaug trims savaitėms uždariusi sieną su Baltarusija, tačiau argumentuodama pagerėjusia situacija, nusprendė ją atverti dešimt dienų anksčiau, nei buvo planuota. Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų veikla atnaujinta nuo ketvirtadienio vidurnakčio.
Reaguodamas į uždarytą sieną, Minskas uždraudė šalyje esantiems Lietuvos vilkikams grįžti į šalį, kol ji nebus atverta. Nepaisant atnaujinto dviejų pasienio punktų darbo, Minsko režimas neleidžia vilkikams grįžti į Lietuvą.
„Galima taip pasakyti, kad juda tie vilkikai, kurie po kontrolės punktų darbo atnaujinimo išvažiavo ir grįžo atgal į Lietuvą. Tie, kurie šiuo metu laikomi aikštelėse, jie kol kas nevažiuoja“, – sakė VSAT vadas.
Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka.
„Aiškiai matome hibridinio karo apraiškų“, – teigė R. Liubajevas.
Pasak jo, dėl kontrabandos oro balionais šiemet pradėti 26 ikiteisminiai tyrimai, yra 66 įtariamieji, 18 asmenų suimti, 22 pripažinti kaltais.
Kontrabandos oro keliu užkardymui vidaus reikalų ministro įsakymu yra sudaryta jungtinė tyrimo grupė, kurioje dirba VSAT, policijos, muitinės ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai. Ši VSAT koordinuota operacija buvo viena iš grupės vykdomų tęstinių priemonių.
Anot policijos generalinio komisaro Arūno Paulausko, ši grupė baigia sudėlioti visą turimą ir kriminalinės žvalgybos informaciją.
„Tikrai atsiveria visiškai kitas vaizdas, kartu sudėjus mūsų bendrus žinojimus. Ir policija imasi iniciatyvos ir lyderystės būtent šioje srityje ir tikrai tikimės, kad artimiausiu metu jau mes galėsime tikėtis tam tikrų rezultatų“, – teigė jis.
R. Liubajevo teigimu, artimiausiu metu vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius pateiks planą, kuriame numatyta „visa eilė priemonių, griežtinant ne tik atsakomybę, bet taikant ir kitus apribojimus, kurie padėtų teisinėmis priemonėmis kovoti su organizatoriais“.
„Pirmiausia reikia griežtinti atsakomybę, sudaryti teisines sąlygas tam, kad atsakomybės neišvengtų tie žmonės, kurie užsiima kontrabanda. Ne tik tie, kurie koordinuoja kontrabandos platinimą, bet ir tie patys smulkieji veikėjai. Daugeliu atveju jiems pavyksta išvengti (atsakomybės – BNS)“, – kalbėjo VSAT vadas.
