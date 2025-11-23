 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

VSAT: praėjusią parą pasienyje su Baltarusija neteisėtų migrantų nefiksuota

2025-11-23 08:33 / šaltinis: BNS
2025-11-23 08:33

Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą neteisėtų migrantų nefiksuota, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Pasienis su Baltarusija Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr.

Tuo metu Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė 4 neteisėtus migrantus, o Lenkijos pareigūnai penktadienį į šalį neįleido 8 sieną mėginusių kirsti užsieniečių.

0

Tuo metu Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė 4 neteisėtus migrantus, o Lenkijos pareigūnai penktadienį į šalį neįleido 8 sieną mėginusių kirsti užsieniečių. 

Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neleido įsibrauti 1 002 asmenims, šiemet – 1 546.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 24,5 tūkst. neteisėtų migrantų.

Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.

