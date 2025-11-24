 
Kalendorius
Lapkričio 24 d., pirmadienis
Vilnius 0°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pasieniečiui – kaltinimai nužudžius kontrabandininką: „Mūsų ginklo brolis šiuo metu yra bėdoje“

2025-11-24 14:42 / šaltinis: ELTA
2025-11-24 14:42

Vilniaus apygardos teismas pirmadienį atvėrė galimai pažeidimą dariusio vyro nužudymu kaltinamo pasieniečio Karolio Ilgevičiaus baudžiamąją bylą, šis kaltės nepripažįsta.

Nužudymu kaltinamo pasieniečio teismas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
13

Vilniaus apygardos teismas pirmadienį atvėrė galimai pažeidimą dariusio vyro nužudymu kaltinamo pasieniečio Karolio Ilgevičiaus baudžiamąją bylą, šis kaltės nepripažįsta.

REKLAMA
7

„Nesuprantu, kodėl esu kaltinamas dėl tyčinio nužudymo“, – posėdyje teigė pareigūnas.

Jį pirmadienį palaikyti atvyko keliasdešimt kolegų, įskaitant ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadą Rustamą Liubajevą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš negaliu nebūti čia šiandien, nors, kaip žinote, turime nemažai iššūkių, kadangi mūsų kolega, mūsų ginklo brolis šiuo metu yra bėdoje. Noriu pasakyti, kad mes palaikome savo kolegą – palaikome ir kaip kolegą, ir kaip žmogų“, – prieš posėdį sakė R. Liubajevas.

REKLAMA
REKLAMA

Jis taip pat teigė, jog VSAT prisidėjo prie advokato paslaugų apmokėjimo, taip pat suteikė psichologinę pagalbą ir paramą.

REKLAMA

Nužudymu kaltinamo pasieniečio teismas
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Nužudymu kaltinamo pasieniečio teismas

Užsikirto ginklas

Bylos duomenimis, pernai vasarą Šalčininkų rajone, netoli sienos su Baltarusija, Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos pareigūnai gavo užkardos budėtojo pranešimą apie dronų su ryšuliais įskridimą į Lietuvos teritoriją.

Pasieniečiai pradėjo vykdyti jų paiešką ir neilgai trukus pastebėjo keliu važiuojantį automobilį, kuris nepakluso perspėjimams sustoti.

REKLAMA
REKLAMA

Automobiliui nestojus ir nuvažiavus, K. Ilgevičius, siekdamas sulaikyti galimai teisės pažeidimą darantį asmenį iš tarnybinio šaunamojo ginklo vieną kartą iššovė į nuvažiuojantį automobilį. Vėliau paaiškėjo, kad automobilio vairuotojas buvo mirtinai sužeistas.

Pats pasienietis liudijo, jog į stabdomo „VW Passat“ automobilio pusę šovė dar jam artėjant link pareigūno, tačiau tuomet ginklas užsikirto.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Aš bandžiau šaukti, mojavau rankomis, jam nestojus šokau į pievos pusę“, – sakė jis.

Anot jo, automobilis toliau važiavo link Šalčininkų rajono savivaldybėje – pasienyje su Baltarusija esančio Tabariškių kaimo.

„Buvau įsitikinęs, kad gali kilti pavojus gyventojams, pertaisau ginklą, nusitaikiau į galinį ratą ir šoviau. Mašina nuvažiavo toliau ir toliau vijomės, bet pavažiavus 150 metrų automobilis pradėjo sukti link medžio ir atsitrenkė“, – teigė K. Ilgevičius.

REKLAMA

Pasak jo, sulaikant asmenį buvo nustatyta, kad šis – be gyvybės ženklų.

Dar iki posėdžio kaltinamojo advokatas Vidas Vilkas teigė manantis, jog byloje kaltinimai pateikti nepagrįstai.

Prokuroras Darius Šneideris prieš posėdį žurnalistams teigė, jog šūvis buvo atliktas po to, kai nestojęs pažeidėjas apvažiavo pareigūną bei šalinosi.

„Šiuo atveju, manytina, jog šūvis buvo atliktas pažeidžiant įstatymą, nes įstatymas (...) numato, kad šaunamasis ginklas gali būti panaudojamas tiktai tokiu atveju, kai yra iškilęs neišvengiamas pavojus pačiam pareigūnui ar kitiems asmenims“, – teigė jis.

REKLAMA

„Pagal ikiteisminio tyrimo metu surinkus duomenis buvo prieita išvados, kad neišvengiamas pavojus šiuo atveju jau nebebuvo kilęs, tai yra buvo pasibaigęs tuo momentu, kai buvo atliktas šūvis“, – tikino prokuroras.

Kolegų palaikymas

Kaip BNS yra sakęs VSAT atstovas Giedrius Mišutis, automobilį vairavęs vyras bandė partrenkti minėtą pasienietį, o jo automobilyje buvo rasta 4,5 tūkst. pakelių kontrabandinių cigarečių.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Beveik 300 narių vienijantis „Pasieniečių klubas“ pirmadienį išplatintame pareiškime nurodė, jog tyrimo dėl ginklo panaudojimo teisėtumo atlikimas yra būtinas, tačiau šiuo atveju riziką „dėl galimos jėgos panaudojimo ir iš to kylančių galimų pasekmių turi įvertinti ne tik pareigūnas, bet ir pats teisės pažeidėjas“.

Pasak „Pasieniečių klubo“, šia byla teismas siunčia netinkamą žinią kitiems VSAT pareigūnams.

REKLAMA

Pasieniečiai taip pat pastebi, jog tai nėra pirmas atvejis, kai teisėsaugos pareigūnus bandoma nuteisti už tai, kad jie vykdo savo pareigas užkardant teisės pažeidimus.

Kaip rašė BNS, spalį Lietuvos apeliacinis teismas atmetė prokuratūros bei nukentėjusiųjų skundus ir paliko galioti Vilniaus apygardos nuosprendį, kuriuo policininko Dariaus Šerpyčio baudžiamoji byla dėl agresyvios moters nužudymo nutraukta, o dėl kaltinimų piktnaudžiavus tarnyba jis išteisintas.

REKLAMA

Pareigūnas buvo teisiamas dėl 2023 metų gruodžio 12-osios įvykių Vilniaus rajone, Baraškų kaime. Tądien policiją iškvietė greitosios medicinos pagalbos brigada, atvykusi pas agresyvią 51 metų psichikos ligonę.

Bylos duomenimis, moteris kastuvu apdaužė medikus ir greitosios pagalbos automobilį. Paskui apsiginklavusi peiliu puolė pareigūnus, grasindama juos papjauti.

Policininkai moterį tramdė dujomis ir elektros impulsiniu prietaisu „Taser“. Šioms priemonėms nesuveikus, D. Šerpytis į moters rankas ir kojas paleido kelis šūvius, bet ir tai jos nesustabdė, nepaleidusi iš rankų peilio ji puolė toliau. Tada pareigūnas iššovė mirtiną šūvį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Nika
Nika
2025-11-24 11:20
As uz pasieniečius.Jie viska daro gerai .Ju darbas yra sunkus ir visko gali atsitikti.
Atsakyti
Teisingumas nugalės
Teisingumas nugalės
2025-11-24 11:28
Prokuratūros nesuprantu, nebent čia formalumas. Palaikom pasienietį, gerai padarė, kaip ir tas policininkas, kuris apsaugojo visuomenę nuo beprotės visiems laikams. Žudyt kontrabandistus ir atbėgėlius atbrosus.
Atsakyti
V . Vištganaitis
V . Vištganaitis
2025-11-24 14:44
Gerai, kad nukovė tą Kšyštofą Szczerbabunkiwičių .Mirtis kontrabandista m !!!!!!
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų