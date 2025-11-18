Žiniasklaida: pasieniečiai atsidūrė partijų sąrašuose be savo žinios

Pasieniečiams grėsė pašalinimas iš tarnybos, bet jiems pavyko įrodyti, kad į sąrašus jie įrašyti prieš savo valią. Statutiniai pareigūnai negali būti partijų nariais.
Pareigūnės Kristinos Jurgelionytės ir dar vieno jos kolegos pavardės buvo aptiktos Žemaičių partijos sąrašuose. Kiti du pasieniečiai be jų žinios buvo įtraukti į kitų partijų sąrašus.
K. Jurgelionytė partijai neva priklausė nuo 2015 metų.
Žemaičių partijos pirmininkė Irena Stražinskaitė-Glinskienė sakė negalinti paaiškinti, kaip K. Jurgelionytė atsidūrė partijos sąrašuose, nes partijai vadovauja tik dvejus metus.
LRT teigia, kad valstybės institucijos atsisakė tirti partijų sąrašų klastojimo faktą ir pasiūlė pasienietei K. Jurgelionytei kreiptis į teismą su civiliniu ieškiniu.
