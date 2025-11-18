 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žiniasklaida: pasieniečiai atsidūrė partijų sąrašuose be savo žinios

2025-11-18 07:50 / šaltinis: BNS
2025-11-18 07:50

Keturi Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai buvo įrašyti į politinių partijų narių sąrašus, nors jie niekada į jas nestojo, antradienį pranešė nacionalinio transliuotojo LRT naujienų portalas.

VSAT. ELTA / Dainius Labutis

Keturi Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai buvo įrašyti į politinių partijų narių sąrašus, nors jie niekada į jas nestojo, antradienį pranešė nacionalinio transliuotojo LRT naujienų portalas.

0

Pasieniečiams grėsė pašalinimas iš tarnybos, bet jiems pavyko įrodyti, kad į sąrašus jie įrašyti prieš savo valią. Statutiniai pareigūnai negali būti partijų nariais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pareigūnės Kristinos Jurgelionytės ir dar vieno jos kolegos pavardės buvo aptiktos Žemaičių partijos sąrašuose. Kiti du pasieniečiai be jų žinios buvo įtraukti į kitų partijų sąrašus.

K. Jurgelionytė partijai neva priklausė nuo 2015 metų.

Žemaičių partijos pirmininkė Irena Stražinskaitė-Glinskienė sakė negalinti paaiškinti, kaip K. Jurgelionytė atsidūrė partijos sąrašuose, nes partijai vadovauja tik dvejus metus.

LRT teigia, kad valstybės institucijos atsisakė tirti partijų sąrašų klastojimo faktą ir pasiūlė pasienietei K. Jurgelionytei kreiptis į teismą su civiliniu ieškiniu.

