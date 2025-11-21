Pasvalio rajone įkliuvo Vokietijoje gyvenantis rusas: didžiavosi įsigijęs vairuotojo pažymėjimo klastotę

Ketvirtadienio vakarą magistraliniame kelyje „Via Baltica“ (Ryga–Pasvalys–Panevėžys), ties Škilinpamūšio kaimu, VSAT Pagėgių pasienio rinktinės pareigūnai, dirbdami jungtinėse pajėgose su policija ir migracijos specialistais, sustabdė prabangų „Mercedes-Benz S“ klasės automobilį.
Jį vairavęs 52-ejų metų Rusijos pilietis pateikė tvarkingą pasą ir leidimą laikinai gyventi Vokietijoje. Tačiau pareigūnams įtarimą sukėlė trečiasis dokumentas – lietuviškas vairuotojo pažymėjimas, kuriame nurodyta galiojimo data iki 2035 m. gegužės. Atidžiau apžiūrėjus dokumentą, įtarimai pasitvirtino – tai buvo visiška klastotė.
Prispirtas įrodymų, vairuotojas prisipažino. Paaiškėjo, kad jo turimas originalus rusiškas vairuotojo pažymėjimas nustojo galioti dar 2024-ųjų balandį. Ieškodamas išeities, vyras nusprendė ne laikyti egzaminus legaliai, o nusipirkti suklastotą lietuvišką dokumentą. Šis „pirkinys“ jam atsiėjo 1 800 eurų.
Kartu automobiliu važiavę du Latvijos piliečiai pretenzijų iš pareigūnų nesulaukė. Tuo tarpu vairuotojui gresia rimti nemalonumai. Dėl dokumento klastojimo ar disponavimo juo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Už šią nusikalstamą veiką Lietuvos įstatymai numato baudą, areštą arba laisvės atėmimą iki ketverių metų. Po apklausos Šiaulių pasienio užkardoje vyras buvo paleistas, tačiau tyrimas tęsiamas.
