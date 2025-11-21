 
Kalendorius
Lapkričio 21 d., penktadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Pasvalio rajone įkliuvo Vokietijoje gyvenantis rusas: didžiavosi įsigijęs vairuotojo pažymėjimo klastotę

2025-11-21 18:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-21 18:20

Pasvalio rajone, ties Latvijos siena, pasieniečiams įkliuvo Rusijos pilietis, bandęs gudrauti su suklastotu dokumentu. Vyras pareigūnams pateikė neva Lietuvoje išduotą vairuotojo pažymėjimą, už kurį, kaip paaiškėjo vėliau, sumokėjo solidžią sumą.

VSAT sustabdytas automobilis

Pasvalio rajone, ties Latvijos siena, pasieniečiams įkliuvo Rusijos pilietis, bandęs gudrauti su suklastotu dokumentu. Vyras pareigūnams pateikė neva Lietuvoje išduotą vairuotojo pažymėjimą, už kurį, kaip paaiškėjo vėliau, sumokėjo solidžią sumą.

REKLAMA
0

Ketvirtadienio vakarą magistraliniame kelyje „Via Baltica“ (Ryga–Pasvalys–Panevėžys), ties Škilinpamūšio kaimu, VSAT Pagėgių pasienio rinktinės pareigūnai, dirbdami jungtinėse pajėgose su policija ir migracijos specialistais, sustabdė prabangų „Mercedes-Benz S“ klasės automobilį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jį vairavęs 52-ejų metų Rusijos pilietis pateikė tvarkingą pasą ir leidimą laikinai gyventi Vokietijoje. Tačiau pareigūnams įtarimą sukėlė trečiasis dokumentas – lietuviškas vairuotojo pažymėjimas, kuriame nurodyta galiojimo data iki 2035 m. gegužės. Atidžiau apžiūrėjus dokumentą, įtarimai pasitvirtino – tai buvo visiška klastotė.

REKLAMA
REKLAMA

Prispirtas įrodymų, vairuotojas prisipažino. Paaiškėjo, kad jo turimas originalus rusiškas vairuotojo pažymėjimas nustojo galioti dar 2024-ųjų balandį. Ieškodamas išeities, vyras nusprendė ne laikyti egzaminus legaliai, o nusipirkti suklastotą lietuvišką dokumentą. Šis „pirkinys“ jam atsiėjo 1 800 eurų.

REKLAMA

Kartu automobiliu važiavę du Latvijos piliečiai pretenzijų iš pareigūnų nesulaukė. Tuo tarpu vairuotojui gresia rimti nemalonumai. Dėl dokumento klastojimo ar disponavimo juo pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Už šią nusikalstamą veiką Lietuvos įstatymai numato baudą, areštą arba laisvės atėmimą iki ketverių metų. Po apklausos Šiaulių pasienio užkardoje vyras buvo paleistas, tačiau tyrimas tęsiamas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų