TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

„Mercedes 35 PS“ švenčia 125 metų jubiliejų: kaip tragiška avarija ir diplomato užgaidos sukūrė pirmąjį modernų automobilį

2025-11-19 13:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-19 13:05

Lygiai prieš 125 metus, 1900-ųjų pabaigoje, automobilių pramonėje įvyko tyli revoliucija, brėžianti ribą tarp motorizuotų karietų eros ir modernaus automobilio. Būtent tada dienos šviesą išvydo legendinis „Mercedes 35 PS“ – modelis, kurio inžineriniai sprendimai, tokie kaip korio tipo radiatorius ar pasviręs vairas, naudojami iki šiol.

Mercedes 35 PS (nuotr. gamintojo)

0

Šio automobilio atsiradimo istorija neatsiejama nuo Austrijos-Vengrijos diplomato ir verslininko Emilio Jellineko. Nicoje rezidavęs automobilių entuziastas buvo aistringas „Daimler“ technikos gerbėjas ir atstovas, tačiau jo reikalavimai nuolat augo. 

1897 metais įsigijęs dviejų cilindrų automobilį, jis netrukus pareikalavo galingesnio modelio. Taip gimė keturių cilindrų „Daimler Phoenix“, su kuriuo E. Jellinekas triumfavo Nicos lenktynėse.

Tragedija, paskatinusi pokyčius

Tačiau lūžio tašku tapo tragiškas įvykis. Lenktynininkas Wilhelmas Baueris, vairuodamas galingą, bet nestabilų „Daimler Phoenix 23 PS“, žuvo per kalnų lenktynes Nicoje. Ši nelaimė aiškiai parodė tuometinės konstrukcijos, aukšto svorio centro ir trumpos bazės, ribotumą.

Sukrėstas E. Jellinekas metė iššūkį „Daimler-Motoren-Gesellschaft“ vyriausiajam konstruktoriui Wilhelmui Maybachui: sukurti ne tik greitą, bet ir saugų automobilį, kuris iš esmės skirtųsi nuo motorizuotų karietų.

Inžinerinė revoliucija

Rezultatas, užbaigtas 1900 m. lapkričio 22 d., pranoko lūkesčius. „Mercedes 35 PS“ pasižymėjo radikaliai nauja architektūra: žemu svorio centru, ilga ratų baze ir plačia tarpvėže.

Tai užtikrino stabilumą, kurio trūko pirmtakams. Be to, jame buvo įdiegti valdymo elementai, kurie šiandien atrodo savaime suprantami: stačiu kampu sumontuota vairo kolonėlė ir koja valdoma sankaba.

Po variklio gaubtu slėpėsi Josefo Braunerio suprojektuotas 5,9 litro, keturių cilindrų variklis, pasiekiantis 25,7 kW (35 AG) galią esant 950 aps./min.

Tačiau bene svarbiausia W. Maybacho inovacija buvo korio tipo radiatorius. Pagamintas iš kvadratinių žalvarinių vamzdelių, jis užtikrino efektyvų aušinimą ir tapo vizitine markės kortele (beje, jo rašto motyvus „Mercedes“ naudoja net ir naujausiuose modeliuose).

Triumfas trasoje

Pirmasis egzempliorius E. Jellinekui į Nicą buvo pristatytas tų pačių metų gruodį. Jau kitų metų kovą, per Nicos lenktynių savaitę, naujasis „Mercedes“ dominavo trasose, laimėdamas tiek ilgų distancijų, tiek kalnų lenktynes. Tai buvo pirmasis automobilis istorijoje, kuris tiko ir sportui, ir, uždėjus atitinkamą kėbulą, patogiam kasdieniam važinėjimui.

Deja, kompanijos įkūrėjas Gottliebas Daimleris šio triumfo neišvydo. Jis mirė 1900 m. kovą, likus pusmečiui iki revoliucinio automobilio gimimo.

