Toto Wolffas malšina euforiją: kodėl „Mercedes“ neskuba liaupsinti Kimio Antonelli?

Praėjęs savaitgalis 19-mečiui italui buvo tikras brandos egzaminas. Jis ne tik pirmą kartą buvo aiškiai greitesnis už komandos draugą George'ą Russellą, bet ir lenktynių pabaigoje sugebėjo tris ratus atlaikyti Maxo Verstappeno atakas, nors olandas važiavo su šviežesnėmis ir minkštesnėmis padangomis.
Pats A. K. Antonelli pripažino, kad išgirdęs inžinieriaus pranešimą apie artėjantį M. Verstappeną, išsigando: „Pagalvojau, kad turėsiu problemų.“
Tačiau atlaikytas spaudimas ir stabilus tempas jam suteikė pasitikėjimo likusiems sezono etapams. „Su pasitikėjimu ateina ir greitis,“ – antrino T. Wolffas.
Vis dėlto „Mercedes“ vadovas iškart perspėjo apie per didelius lūkesčius. „Didžiausia Kimi problema ir yra lūkesčiai. Italijoje jis jau buvo vadinamas legenda. Tai yra visiškai netinkama lenktynininkui, suvažiavusiam vos 20 Grand Prix, ir tai jam pačiam nepadeda,“ – griežtai kalbėjo T. Wolffas.
Wolffo atsargumą galima suprasti. Šis sezonas parodė, kaip greitai A. K. Antonelli gali pereiti iš vunderkindo į probleminį pilotą.
Stebina tai, kad geriausius savo rezultatus (2 vieta Brazilijoje, 3 vieta Monrealyje, sprinto „pole“ Majamyje) jis pasiekė trasose, kurių nežinojo. Tuo tarpu devyniuose etapuose jam puikiai pažįstamose Europos trasose jis pelnė vos tris taškus. T. Wolffas mano, kad taip yra todėl, jog Europoje jis pats sau sukelia per didelę įtampą.
Pats „Mercedes W16“ bolidas Brazilijoje veikė puikiai. Inžinieriams pavyko rasti kompromisą su važiuoklės aukščiu – problemą, kuri kankino komandą Interlagose pastaruosius dvejus metus.
Šis rezultatas leido „Mercedes“ sustiprinti pozicijas kovoje dėl antrosios vietos Konstruktorių įskaitoje. Tačiau T. Wolffas perspėja, kad 32 taškų persvara prieš „Red Bull“ nėra saugi. „Ferrari“ pasitraukimas Brazilijoje parodė, kaip greitai viskas gali apsiversti.
Kitas etapas – Las Vegasas. Nors pernai „Mercedes“ ten šventė dvigubą pergalę, A. K. Antonelli išlieka atsargus: „Vairuojame kitokį bolidą. Tai, kad buvome greiti pernai, nereiškia, kad būsime greiti ir šiemet.“
