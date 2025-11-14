„Audi“ oficialiai pristatė „Formulės 1“ planus: į čempionatą ateina ne tik dalyvauti, bet ir laimėti

„Audi“ generalinis direktorius Gernotas Döllneris pabrėžė, kad F-1 projektas yra strateginis kompanijos atsinaujinimo flagmanas. „Mes žengiame į „Formulę 1“ ne tam, kad ten būtume – mes norime laimėti. Suprantame, kad čempionais netampama per naktį, tačiau iki 2030 metų mes norime kovoti dėl pasaulio čempionų titulo“, – pareiškė G. Döllneris.
Naujas dizainas ir patvirtinti pilotai
Pristatymo metu atskleistas ir koncepcinis bolidas „Audi R26 Concept“, demonstruojantis būsimą automobilio išvaizdą ir spalvų schemą (galutinis bolidas bus pristatytas sausį). Minimalistiniame dizaine dominuoja titano ir anglies pluošto juoda spalva, kurią papildo nauja „Audi“ raudona. Būtent raudoni žiedai taps „Audi“ F-1 programos vizualiniu akcentu.
„Kuriame vieningą dizaino kalbą, kuri sujungs visus mūsų aspektus. F-1 projektas taps naujo prekės ženklo identiteto pradininku“, – teigė „Audi“ vyriausiasis kūrybos direktorius Massimo Frascella.
Oficialiai patvirtinta ir pilotų sudėtis. Kaip ir tikėtasi, komandai atstovaus patirties ir jaunatviškos energijos derinys: patyręs vokietis Nico Hülkenbergas ir jaunasis Brazilijos talentas Gabrielis Bortoleto.
„Audi“ pabrėžia, kad F-1 yra ne tik sporto, bet ir verslo bei technologijų projektas. Griežtas biudžeto limitas visoms komandoms užtikrina ekonomiškai patrauklias sąlygas, o globali F-1 platforma atveria didžiules rėmimo galimybes.
Komanda jau užsitikrino trijų pasaulinių korporacijų – „Adidas“, „bp“ ir „Revolut“ (kuri taps pagrindine partnere) – paramą. Primenama, kad norėdama patekti į čempionatą, „Audi“ šių metų pradžioje įsigijo visą Šveicarijos „Sauber Group“ komandą, taip sudarydama sąlygas Kataro valstybės turto fondui tapti investuotoju.
Kelias iki starto
Nuo 2022 metų pavasario „Audi“ bazėje Neuburge (Vokietija) intensyviai kuria nuosavą jėgainę. Pagal naująsias 2026 m. taisykles, ją sudarys 1,6 litro V6 turbininis variklis (varomas tvariaisiais degalais) ir galinga hibridinė sistema. Naujosios taisyklės reikalauja, kad elektros variklio galia būtų beveik prilyginta vidaus degimo varikliui, o tai, pasak „Audi“, yra idealus bandymų poligonas serijinių automobilių technologijoms.
Kadangi taisyklės draudžia naujus variklius bandyti trasoje iki pat 2026 m. pradžios, visas kūrimo procesas šiuo metu vyksta virtualioje erdvėje, naudojant dinaminius simuliatorius.
„Audi F1“ komanda oficialiai debiutuos 2026 m. sausio pabaigoje Barselonoje vyksiančiuose pirmuosiuose uždaruose bandymuose. Pirmasis viešas pasirodymas įvyks Bahreine, o ilgai lauktas debiutas lenktynėse – 2026 m. kovo 6–8 dienomis Melburne, Australijos Grand Prix etape.
