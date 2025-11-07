 
Lewisas Hamiltonas nebetiki „Ferrari“ galimybėmis šį sezoną: pateikė gniuždantį atsakymą

2025-11-07 17:00
2025-11-07 17:00

Lewisas Hamiltonas (nuotr. SCANPIX)

Lewiso Hamiltono sensacingas perėjimas į „Ferrari“ komandą 2025 metų sezone virsta visišku nusivylimu. Iki čempionato pabaigos likus vos keturiems etapams, septyniskart pasaulio čempionas su „Ferrari“ bolidu taip ir neužlipo ant apdovanojimų pakylos. O dabar, panašu, jis ir pats nebetiki, kad tai apskritai įmanoma.

Po itin nesėkmingų lenktynių Meksikoje, kurias L. Hamiltonas pradėjo iš perspektyvios trečiosios pozicijos, bet dėl gautos 10 sekundžių baudos (už trasos kirtimą ir pranašumo įgijimą kovoje su Maxu Verstappenu) finišavo tik aštuntas, vairuotojo nuotaikos po šio etapo buvo niūrios. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų apie „Formulės 1“ čempionatą galite perskaityti specialioje rubrikoje.

Žurnalistų paklaustas, ar per likusias ketverias lenktynes jis vis dar tikisi iškovoti pergalę ar bent vietą ant podiumo, L. Hamiltonas atsakė trumpai ir gniuždančiai: „Ne.“

Tai – skaudus prisipažinimas iš lenktynininko, kuris tikėjosi, kad perėjimas į „Ferrari“ atgaivins jo karjerą po dramatiško ir kontroversiško pralaimėjimo kovoje dėl aštuntojo titulo 2021-aisiais.

Vis dėlto, karti realybė yra visiškai kitokia. Šiuo metu L. Hamiltonas asmeninėje įskaitoje net 64 taškais atsilieka nuo savo komandos draugo Charleso Leclerco.

Nors bet kokius ambicingus 2025-ųjų sezono planus L. Hamiltonas jau spėjo palaidoti, jis neketina nuleisti rankų ir žada padėti komandai. „Mes tiesiog pamažu, kaip komanda, tampame šiek tiek geresni“, – teigė jis.

„Nežinau, ko tikėtis ateityje, bet aš ir toliau stengsiuosi. Rytoj kelsiuosi, treniruosiuosi ir ruošiuosi. Negaliu leisti, kad tie, kurie nėra linkę padėti, sustabdytų mane nuo bandymų.“

Šis L. Hamiltono įsipareigojimas yra gyvybiškai svarbus „Ferrari“ komandai, kuri kovoja dėl antrosios vietos Konstruktorių įskaitoje. „Mercedes“ atsilieka vos vienu tašku, o ketvirtoje vietoje esanti „Red Bull“ nuo „Ferrari“ atsilieka tik 10 taškų.

