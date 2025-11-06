Kas taps „Formulės 1“ čempionu? Lažybininkai ir dirbtinis intelektas pateikė savo prognozes

Nors „McLaren“ pilotai pirmauja, būtent M. Verstappeno tempas kelia didžiausią intrigą. Per pastaruosius šešis lenktynių savaitgalius „Red Bull“ lyderis vidutiniškai atkovojo po 10,3 taško iš O. Piastri ir po 8,7 taško iš L. Norriso.
Jei M. Verstappenas išlaikys tokį tempą, čempiono likimas spręsis paskutiniame etape Abu Dabyje. Be to, likusiame tvarkaraštyje numatytos dar dvejos sprinto lenktynės, kuriose M. Verstappenas tradiciškai pasirodo itin stipriai ir gali susirinkti papildomus taškus.
Lažybininkų favoritas – Lando Norrisas
Nors kova atrodo itin atkakli, lažybų bendrovės situaciją mato kitaip. Išanalizavus didžiausių lažybų bendrovių koeficientus paaiškėjo, kad jos Lando Norrisą laiko akivaizdžiu favoritu. Statant už jo pergalę čempionate, už kiekvieną pastatytą eurą būtų išmokamas vos 70 centų pelnas (koeficientas apie 1.70).
Įdomu tai, kad vertinant autsaiderius, lažybininkų nuomonės išsiskiria. Priklausomai nuo lažybų bendrovės, O. Piastri ir M. Verstappeno šansai vertinami skirtingai, o siūlomas pelnas už juos svyruoja nuo 1,25 iki 3,50 eurų už kiekvieną pastatytą eurą. Pastebima, kad D. Britanijos lažybų punktai M. Verstappeno galimybes vertina šiek tiek geriau nei, pavyzdžiui, Vokietijos.
Ką sako dirbtinis intelektas?
Norėdami gauti ir technologinį situacijos vertinimą, paprašėme „ChatGPT“ atlikti išsamią analizę ir apskaičiuoti kiekvieno iš trijų kandidatų tikimybę tapti čempionu. Dirbtinis intelektas, įvertinęs dabartinę taškų padėtį, sportinę formą ir kitus veiksnius, pateikė tokias išvadas:
- Lando Norrisas: 46,9 proc. tikimybė tapti čempionu.
- Maxas Verstappenas: 27,9 proc. tikimybė tapti čempionu.
- Oscaras Piastri: 25,2 proc. tikimybė tapti čempionu.
Rezultatai išties įdomūs. Nors tiek lažybininkai, tiek dirbtinis intelektas favoritu laiko L. Norrisą, pastarojo prognozėse matyti ryškus skirtumas. Kitaip nei lažybininkai, dirbtinis intelektas, panašu, skiria kur kas didesnę reikšmę dabartinei M. Verstappeno sportinei formai ir jo potencialui sprinto lenktynėse.
Pagal DI skaičiavimus, M. Verstappeno šansai tapti čempionu yra didesni nei O. Piastri, nors australas šiuo metu olandą lenkia 35 taškais.
