Bernie Ecclestone švenčia 95-metį: nuo laikraščių nešiotojo iki „Formulės 1“ imperatoriaus

Bernie gimė 1930 metais mažame kaimelyje Safolko grafystėje. Jo šeima vos sudūrė galą su galu, todėl būsimasis verslo magnatas komercinę gyslelę lavino nuo vaikystės. Būdamas vienuolikos, jis kiekvieną rytą prieš pamokas nešiodavo laikraščius, o už uždirbtus pinigus pirkdavo kepinius, kuriuos per pertraukas su 25 proc. antkainiu pardavinėdavo mokyklos draugams.
„Maži žmonės privalo kovoti, kad išgyventų. Išmokau kautis konfliktuose, kuriuose turėjau gerus šansus laimėti. Kitu atveju – bėgdavau“, – savo biografinėje knygoje „Ne angelas: Slaptas Bernie Ecclestone'o gyvenimas“ prisiminė jis.
Pinigus jis kaupė vienam tikslui – dviračiui. „Nenorėjau prašyti šeimos. Norėjau užsidirbti pats, juolab žinojau, kad jie pinigų neturi“, – rašė jis.
Būdamas 16-os, jis paliko mokyklą ir įsidarbino dujų gamyklos laboratorijoje, o laisvalaikiu pradėjo lenktyniauti motociklais. Po karo trūkstant detalių, jis greitai įžvelgė nišą ir kartu su partneriu įkūrė įmonę „Compton & Ecclestone“, kuri netrukus tapo viena didžiausių motociklų detalių tiekėjų.
Nuo motociklų jis natūraliai perėjo prie automobilių ir 5-ajame dešimtmetyje gana sėkmingai lenktyniavo „Cooper Mk. V“ bolidu. Tačiau verslas visada buvo pirmoje vietoje. B. Ecclestone'as sėkmingai investavo į automobilių aukcionus, nekilnojamąjį turtą ir paskolų verslą. Po skaudžios jaunojo talento Stuarto Lewiso-Evanso (jis šio lenktynininko vadybininkas) žūties 1958 metais, Bernie ilgam pasitraukė iš aktyvaus sporto.
Į „Formulę 1“ jis grįžo jau kaip Jocheno Rindto vadybininkas, o 1971-aisiais už 100 000 svarų įsigijo „Brabham“ komandą. Čia atsiskleidė jo, kaip komandos vadovo, talentas: jis pasamdė jauną konstruktorių Gordoną Murray, o komandoje važiavo tokios žvaigždės kaip Niki Lauda ir Nelsonas Piquet.
Tačiau tikrasis B. Ecclestone'o genialumas atsiskleidė ne trasoje, o už jos ribų. Matydamas, kad tuometinė čempionatą valdanti organizacija FISA (dabar FIA) komandoms palieka tik trupinius, jis kartu su kitais komandų savininkais įkūrė FOCA asociaciją.
Po ilgos ir alinančios kovos su FISA prezidentu Jeanu-Marie Balestre'u, B. Ecclestone'as pasiekė savo – buvo pasirašytos garsiosios „Konkordo sutartys“ (angl. Concorde Agreement).
Šios sutartys perskirstė „Formulės 1“ komercines teises, B. Ecclestone'ui atiteko teisės į televizijos transliacijas, o komandoms – didesnė pajamų dalis. Būtent jis pavertė „Formulę 1“ globaliu, visame pasaulyje transliuojamu reginiu ir pinigų mašina.
Jo karjeros viršūne tapo momentas, kai jis padėjo savo ilgamečiam draugui Maxui Mosley nuversti iš posto didžiausią priešą J. M. Balestre'ą ir tapti FIA prezidentu. Tą akimirką B. Ecclestone'as tapo vienvaldžiu „Formulės 1“ imperatoriumi.
Jo era baigėsi 2017 metais, kai „Formulės 1“ teises įsigijusi „Liberty Media“ nusprendė atsisakyti jo paslaugų.
