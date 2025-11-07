Maxo Verstappeno tėvas: „Keista, kas dabar vyksta „McLaren“ komandoje“

Interviu leidiniui „De Telegraaf“ J. Verstappenas teigė, kad toks dramatiškas O. Piastri formos kritimas kelia daug klausimų: „Piastri juk negalėjo staiga pamiršti kaip vairuoti? Jei būčiau jis arba jo vadybininkas [Markas Webberis], aš tikrai trenkčiau kumščiu į stalą komandos viduje“, – aštriai situaciją vertino J. Verstappenas.
Pasak jo, dabartinė situacija kenkia australo reputacijai: „Dabar visi pradeda klausinėti, ar jis apskritai atlaiko spaudimą. O tai nėra gerai jo vardui.“
Lūžis įvyko po Zandvorto lenktynių, kurias O. Piastri laimėjo, o L. Norrisas pasitraukė iš kovos. Po šio etapo O. Piastri turėjo 31 taško persvarą. Tačiau nuo tada jis tik kartą lipo ant podiumo, o L. Norrisas dominavo – pelnė prizines vietas Italijoje, Singapūre, Ostine ir galiausiai iškovojo užtikrintą pergalę Meksikoje. O. Piastri persvara ištirpo ir virto vieno taško deficitu.
Nors „McLaren“ neigia kalbas, kad L. Norrisas yra proteguojamas komandos vadovo Zako Browno, J. Verstappenas supranta, iš kur kyla tokios spekuliacijos.
„Automatiškai pradeda tuo dvelkti, nors aš, žinoma, įrodymų neturiu. Bet jei būčiau Piastri vietoje, dabar tikrai parodyčiau dantis. Visi jau manė, kad jis taps čempionu, o dabar vaizdas pasikeitė neįtikėtinai greitai“, – sakė jis.
Kalbėdamas apie savo sūnaus Maxo Verstappeno šansus (kuris nuo L. Norriso atsilieka 36 taškais), J. Verstappenas išliko realistas. „Maxas į viską žiūri labai atvirai ir atsipalaidavęs. Manau, tai geriausias požiūris. Meksikoje jam buvo sunku, bet jis vis tiek sugebėjo finišuoti trečias, beveik antras. Tai teikia vilties. Tačiau žvelgiant į taškų skirtumą, akivaizdu, kad viskas nebėra jo rankose.“
Vis dėlto J. Verstappenas pabrėžė, kad pats faktas, jog M. Verstappenas vis dar kovoja dėl titulo, yra didžiulė premija, atsižvelgiant į situaciją sezono viduryje.
Jis taip pat pagyrė atmosferą „Red Bull“ komandoje po vadovų pasikeitimo: „Atmosfera komandoje visiškai kitokia. Aš gerai sutariu su komandos vadovu Laurent'u Mekiesu ir esu ramus, matydamas, kiek daug malonumo Maxas vėl gauna iš darbo. Jis yra gerose rankose.“
