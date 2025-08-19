Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Porzingis apie Europos čempionato iššūkius: Serbijos grėsmė, kovos su kaimynais ir palyginimas su NBA

2025-08-19 10:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-19 10:44

Kristapas Porzingis artėjančiame Europos čempionate didžiausia grupe varžove laiko Serbiją.

Kristapas Porzingis | Organizatorių nuotr.

Kristapas Porzingis artėjančiame Europos čempionate didžiausia grupe varžove laiko Serbiją.

0

„Tikriausiai numeris vienas, bent jau tarp trijų stipriausių komandų turnyre popieriuje. Tai bus labai sunkios rungtynės mums“, – apie dvikovą su serbais sakė jis.

Latvijos lyderis pabrėžė ir kitų varžovų pavojų – Turkijos, Čekijos bei Estijos: „Kiekviena komanda gali nustebinti, jei tą dieną nebūsi tinkamai pasiruošęs. Todėl privalome būti maksimaliai susitelkę.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ypatingą jaudulį jis siejo su galimu susitikimu prieš kaimynines šalis: „Būtų labai smagu žaisti prieš juos. Tai visada didelė priešprieša, jų sirgaliai puikūs. Mes bandome juos vytis, todėl tokios rungtynės būtų ypatingos.“

Aukštaūgis palygino Europos čempionato atmosferą su NBA atkrintamosiomis ar Eurolygos kovomis.

„Kiekvienos rungtynės – tarsi gyvybės ar mirties klausimas. Kiekviena ataka svarbi, todėl žaidėjams ir sirgaliams tai toks įdomus turnyras. Intensyvumas beprotiškas… toks pat yra ir NBA finaluose ar atkrintamosiose“, – kalbėjo centras.

Kadangi čempionatas vyks Rygoje, jis patirtį apibūdino kaip išskirtinę: „Tai vieną kartą gyvenime pasitaikantis dalykas, ypač mums, mažai šaliai. Nebus kelio atgal – turime atiduoti viską, kas įmanoma, ir mėgautis kiekviena sekunde aikštėje.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

