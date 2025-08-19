Porzingis apie Europos čempionato iššūkius: Serbijos grėsmė, kovos su kaimynais ir palyginimas su NBA

„Tikriausiai numeris vienas, bent jau tarp trijų stipriausių komandų turnyre popieriuje. Tai bus labai sunkios rungtynės mums“, – apie dvikovą su serbais sakė jis.
Latvijos lyderis pabrėžė ir kitų varžovų pavojų – Turkijos, Čekijos bei Estijos: „Kiekviena komanda gali nustebinti, jei tą dieną nebūsi tinkamai pasiruošęs. Todėl privalome būti maksimaliai susitelkę.“
Ypatingą jaudulį jis siejo su galimu susitikimu prieš kaimynines šalis: „Būtų labai smagu žaisti prieš juos. Tai visada didelė priešprieša, jų sirgaliai puikūs. Mes bandome juos vytis, todėl tokios rungtynės būtų ypatingos.“
Aukštaūgis palygino Europos čempionato atmosferą su NBA atkrintamosiomis ar Eurolygos kovomis.
„Kiekvienos rungtynės – tarsi gyvybės ar mirties klausimas. Kiekviena ataka svarbi, todėl žaidėjams ir sirgaliams tai toks įdomus turnyras. Intensyvumas beprotiškas… toks pat yra ir NBA finaluose ar atkrintamosiose“, – kalbėjo centras.
Kadangi čempionatas vyks Rygoje, jis patirtį apibūdino kaip išskirtinę: „Tai vieną kartą gyvenime pasitaikantis dalykas, ypač mums, mažai šaliai. Nebus kelio atgal – turime atiduoti viską, kas įmanoma, ir mėgautis kiekviena sekunde aikštėje.“
