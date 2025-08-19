„Nemuno žiedą“ sudrebino rekordinis dalyvių skaičius ir atkaklios kovos

Lietuvos sportininkai šiame etape demonstravo įspūdingą formą ir dominavo daugelyje klasių. Visiškas lietuvių triumfas užfiksuotas „C600“ ir „B600“ klasėse, kur visas prizines vietas tiek Lietuvos, tiek Baltijos šalių įskaitose iškovojo mūsiškiai.
Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.
„C600“ klasėje greičiausias buvo Antanas Rakauskas, antras finišavo Karolis Levanaitis, o trečias – Giedrius Lavandauskas. „B600“ klasėje nugalėjo Gintaras Čiegis, antroje vietoje liko Eimantas Jankauskas, o trečiąją vietą užėmė Lukas Kadys.
Itin atkakli kova vyko „Supersport“ klasėje. Čia nugalėtoju tapo Jonas Stankūnas, kuris dar kvalifikacijoje sugebėjo pagerinti asmeninį trasos rekordą.
„Visada stengiuosi į kvalifikaciją išvažiuoti pirmas, tačiau šįkart nusprendžiau palaukti ir surasti laisvą tarpą trasoje. Rytinių treniruočių metu viską susidėliojau taip, kad galėčiau važiuoti greičiau, ir tai pasiteisino – pagerinau savo praėjusių metų rekordą“, – pasakojo J. Stankūnas. Antras šioje klasėje finišavo Arnoldas Graževičius, trečias – Dovydas Vėta.
Dramatiškai lenktynės susiklostė „B1000“ klasės nugalėtojui Andriui Gižui. Sportininkas atskleidė, kad pergalę pasiekti nebuvo lengva dėl techninių gedimų.
„Varžybų metu dingo stabdžiai – kartais veikė, kartais ne. Teko keisti važiavimo taktiką, važiuoti lėčiau, nei norėjau, tačiau svarbiausia, kad pavyko saugiai pasiekti finišą“, – po lenktynių įspūdžiais dalijosi A. Gižas. Jis nugalėjo abiejose įskaitose, o antras liko Justas Gudauskas.
Kitose klasėse taip pat netrūko įtampos. Galingiausioje „Superbike“ klasėje triumfavo Valdemaras Klyševskij, kuriam iki naujo trasos rekordo pritrūko vos kelių šimtųjų sekundės dalių. Lietuvos čempionato įskaitoje antras liko Kęstutis Stankūnas, trečias – Vaidas Nomeika.
„Supersport 300“ klasėje Lietuvos čempionu tapo Liutauras Gabševičius (trečias Baltijos šalių įskaitoje), o „C1000“ klasėje tarp lietuvių greičiausias buvo Martynas Gricius.
Po šio etapo intriga tiek komandinėje, tiek asmeninėje įskaitoje tik dar labiau išaugo. Kas taps 2025 metų Lietuvos ir Baltijos šalių plento žiedo čempionais, paaiškės finaliniame etape, kuris vyks rugsėjo 6–7 dienomis „Porsche Ring“ trasoje Estijoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!