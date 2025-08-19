„Žalgirio“ krepšininkai jau Kaune: žaidėjų įspūdžiai ir pasiruošimo naujam sezonui pradžia

Šeštadienio naktį Vilniuje nusileidęs N.Williamsas-Gossas dalinosi įspūdžiais apie vasarą.
„Vasara buvo puiki – leidau laiką su šeima, šiek tiek pailsėjau ir kaip visada, darbavausi. Atostogų metu bandau kuo daugiau laiko praleisti namuose, nes sezono metu būnu išvykęs“, – mintimis dalijosi gynėjas.
Amerikietis kalbėjo ir apie ateinančio sezono laukimą.
„Laukiu naujų iššūkių, turime gerų vaikinų komandą, todėl nekantrauju pamatyti, kaip išsirutulios kitas sezonas. Norime kuo greičiau pradėti darbus, esame alkani pamatyti, ką ši komanda gali nuveikti ir kaip visada, lauksime jūsų rungtynėse“, – užtikrintai kalbėjo N.Williams-Gossas.
Tuo tarpu sekmadienį apie pietus Vilniuje iš lėktuvo išlipęs D.Sleva turėjo ir kuriozų.
„Skrydis buvo geras, tačiau dingo mano lagaminai, tad tikiuosi, kad jie atvyks čia rytoj“, – su šypsena į situaciją pažvelgė aukštaūgis.
„Vasarą būnu namuose, praleidžiu kuo daugiau laiko su šeima ir, aišku, treniruojuosi, o dabar džiaugiuosi, kad esu čia ir esu pasiruošęs žaisti“, – pridėjo D.Sleva.
Eurolygoje debiutuosiantis žaidėjas taip pat užsiminė apie atmosferą Kaune.
„Negaliu sulaukti, kada pamatysiu sirgalius ir pajausiu jūsų kuriamą atmosferą. Tai yra priežastis, kodėl daug kas nori čia žaisti, todėl nekantrauju pamatyti visų šypsenas pirmose rungtynėse“, – atsakė amerikietis.
Panašiu metu kaip D.Sleva, į Lietuvą sugrįžo ir I.Brazdeikis.
„Labai smagu grįžti, laukiu susipažinimo su naujais komandos draugais, treneriais. Lietuva pasitiko maloniai gaiviu oru, tad tiesiog džiaugiuosi būdamas čia ir galėdamas grįžti į darbus“, – atsakė Kanadoje augęs lietuvis.
Paklaustas, ar jaučiasi pailsėjęs, Lietuvos čempionas kalbėjo apie gerą savijautą.
„Jaučiuosi labai pailsėjęs, po operacijos turėjau daug laiko atsigauti ir leisti kūnui gyti. Pailsėjau ir emociškai, todėl jaučiuosi šviežesnis ir esu pasiruošęs naujam sezonui“, – apie įvairiapusį poilsį dalinosi I.Brazdeikis.
Galiausiai, vakar į Lietuvą atvykęs M.Wrightas taip pat pasakojo apie savo vasarą.
„Praleidau vasarą daug keliaudamas ir daug laiko dirbdamas salėje, kad būčiau pasiruošęs šiam sezonui“, – džiaugsmingai ir su šypsena kalbėjo legionierius.
M.Wrightas kalbėjo ir apie tai, kad jau pažįsta kai kuriuos žalgiriečius.
„Manau, kad integracija bus tikrai paprastesnė. Be abejo, Iggy komandoje jau kur kas ilgesnį laiką nei aš ar Nigelas, tad jis mums viską aprodys. Žaisdamas Europoje sutikau ir Sylvainą Francisco, tad manau, kad turime šaunią komandą“, – patikino aukštaūgis.
Žalgiriečiai rytoj susirinks į pirmąją bendrą treniruotę. Iš jos ir iš antradienį vyksiančių fizinių testų išskirtinis turinys laukia narių.
Rugsėjo 2-ąją „Žalgiris“ sužais pirmąsias draugiškas rungtynes su Rimo Kurtinaičio, kuris tuo metu bus Europos čempionate, vadovaujama Baku „Sabah“ ekipa. Rugsėjo 6-ąją žalgiriečiai susitiks su Panevėžio „Lietkabeliu“, o rugsėjo 17-ąją su Tautvydo Sabonio treniruojama Londono „Lions“ ekipa. Visus draugiškus susitikimus galės stebėti tik nariai.
