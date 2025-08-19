Lietuvą tarp favoritų matantis Pešičius pasakė, ko labiausiai pasiilgo Europos čempionate

Tarp jų – Lietuvos rinktinė.
„Turkija yra viena iš favoričių, – sakė S. Pešičius. – Po jos eina Lietuva, Latvija, net Italija. Yra ir Graikija. Jie turi Giannį, kuris pakelia kiekvieno žaidėjo vertę komandoje. Vokietija, Ispanija, Prancūzija – nors ir be kai kurių pagrindinių žaidėjų. Sunku, kai lieki be vedlių, bet jei tai kompensuojama, gali nutikti bet kas.“
Strategas taip pat pabrėžė, kokia stipri konkurencija laukia artėjančiame turnyre ir prisipažino pasigendantis laikų, kai čempionatas vykdavo kas dvejus metus.
„Palyginti su NBA ar Eurolyga, tai stipriausias dalykas, ką galima stebėti pasaulyje kalbant apie kokybišką krepšinį, – teigė S. Pešičius. – Europos krepšinis per pastarąjį dešimtmetį patyrė milžinišką šuolį, jo populiarumas tikrai auga… Tai galioja ne tik Europoje – krepšinis tampa pasauliniu sportu kaip futbolas.
Olimpinėse žaidynėse trys Europos komandos buvo pusfinalyje, o dar prieš metus pasaulio čempionate finale žaidė dvi Europos rinktinės… Bet tuose turnyruose dėl sistemos ir atrankos ne visos Europos komandos gali patekti. Dabar jos turi šansą. Man trūksta to, kad EČ neberengiamas kas dvejus metus, kaip anksčiau. Nes po NBA populiariausias sportas ir didžiausią susidomėjimą, tiek rėmėjų, tiek finansine prasme, keliantis produktas yra būtent Europos krepšinis.“
