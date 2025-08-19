Kalendorius
Rugpjūčio 19 d., antradienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Lietuvą tarp favoritų matantis Pešičius pasakė, ko labiausiai pasiilgo Europos čempionate

2025-08-19 08:13 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-19 08:13

Nors Serbija plačiai laikoma pagrindine pretendente laimėti Europos čempionato aukso medalius, treneris Svetislavas Pešičius atkreipė dėmesį ir į kitas komandas, kurios gali siekti aukščiausių tikslų.

Svetislavas Pesičius | Scanpix nuotr.

Nors Serbija plačiai laikoma pagrindine pretendente laimėti Europos čempionato aukso medalius, treneris Svetislavas Pešičius atkreipė dėmesį ir į kitas komandas, kurios gali siekti aukščiausių tikslų.

REKLAMA
1

Tarp jų – Lietuvos rinktinė.

„Turkija yra viena iš favoričių, – sakė S. Pešičius. – Po jos eina Lietuva, Latvija, net Italija. Yra ir Graikija. Jie turi Giannį, kuris pakelia kiekvieno žaidėjo vertę komandoje. Vokietija, Ispanija, Prancūzija – nors ir be kai kurių pagrindinių žaidėjų. Sunku, kai lieki be vedlių, bet jei tai kompensuojama, gali nutikti bet kas.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Strategas taip pat pabrėžė, kokia stipri konkurencija laukia artėjančiame turnyre ir prisipažino pasigendantis laikų, kai čempionatas vykdavo kas dvejus metus.

REKLAMA
REKLAMA

„Palyginti su NBA ar Eurolyga, tai stipriausias dalykas, ką galima stebėti pasaulyje kalbant apie kokybišką krepšinį, – teigė S. Pešičius. – Europos krepšinis per pastarąjį dešimtmetį patyrė milžinišką šuolį, jo populiarumas tikrai auga… Tai galioja ne tik Europoje – krepšinis tampa pasauliniu sportu kaip futbolas.

Olimpinėse žaidynėse trys Europos komandos buvo pusfinalyje, o dar prieš metus pasaulio čempionate finale žaidė dvi Europos rinktinės… Bet tuose turnyruose dėl sistemos ir atrankos ne visos Europos komandos gali patekti. Dabar jos turi šansą. Man trūksta to, kad EČ neberengiamas kas dvejus metus, kaip anksčiau. Nes po NBA populiariausias sportas ir didžiausią susidomėjimą, tiek rėmėjų, tiek finansine prasme, keliantis produktas yra būtent Europos krepšinis.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų