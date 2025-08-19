Lietuvoje žaidęs slovakas grįžta į gimtinę

Bratislavos „Slovan“ oficialiai paskelbė, kad sudarė sutartį su 24 metų 217 cm ūgio vidurio puolėju artėjančiam sezonui.
Krepšininkas praėjusį sezoną atstovavo Klaipėdos „Neptūnui“ ir LKL per 13 minučių vidutiniškai pelnydavo 5,5 taško, atkovodavo 4 kamuolius, blokuodavo 0,9 metimo bei rinkdavo 7,7 naudingumo balo.
2023–2024 m. sezone žaisdamas „Šiaulių“ ekipoje slovakas demonstravo solidesnius rodiklius – per 21 minutę rinko 11,3 taško, 6,7 atkovoto kamuolio, 1,8 bloko ir 16,2 naudingumo balo.
