TV3 naujienos > Sportas

Lietuvoje žaidęs slovakas grįžta į gimtinę

2025-08-19 08:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-19 08:09

Pastaruosius du sezonus Lietuvos krepšinio lygoje rungtyniavęs Tomašas Pavelka karjerą tęs gimtinėje.

Tomašas Pavelka | BNS nuotr.

Pastaruosius du sezonus Lietuvos krepšinio lygoje rungtyniavęs Tomašas Pavelka karjerą tęs gimtinėje.

0

Bratislavos „Slovan“ oficialiai paskelbė, kad sudarė sutartį su 24 metų 217 cm ūgio vidurio puolėju artėjančiam sezonui.

Krepšininkas praėjusį sezoną atstovavo Klaipėdos „Neptūnui“ ir LKL per 13 minučių vidutiniškai pelnydavo 5,5 taško, atkovodavo 4 kamuolius, blokuodavo 0,9 metimo bei rinkdavo 7,7 naudingumo balo.

2023–2024 m. sezone žaisdamas „Šiaulių“ ekipoje slovakas demonstravo solidesnius rodiklius – per 21 minutę rinko 11,3 taško, 6,7 atkovoto kamuolio, 1,8 bloko ir 16,2 naudingumo balo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

