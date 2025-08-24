Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusija apkaltino Vakarus bandant blokuoti derybas dėl taikos Ukrainoje

2025-08-24 15:34 / šaltinis: BNS
2025-08-24 15:34

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas sekmadienį apkaltino Vakarų šalis mėginant blokuoti taikos derybas, kuriomis siekiama užbaigti karą Ukrainoje.

Lavrovas (nuotr. SCANPIX)

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas sekmadienį apkaltino Vakarų šalis mėginant blokuoti taikos derybas, kuriomis siekiama užbaigti karą Ukrainoje.

30

„Jos tik ieško preteksto blokuoti derybas“, – sakė S. Lavrovas interviu valstybinei televizijai „Rossija“, transliuotame sekmadienį platformoje „Telegram“.

Jis taip pat kritikavo Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį už tai, kad jis „atkakliai reikalauja, kelia sąlygas, bet kokia kaina reikalauja nedelsiant susitikti“ su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po diplomatijos suintensyvėjimo perspektyvos pasiekti taiką sumenko. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasisakė už dvišalį Ukrainos ir Rusijos prezidentų susitikimą, tačiau abi šalys kaltina viena kitą nenorint, kad derybos įvyktų.

S. Lavrovas taip pat apkaltino Ukrainos valdžią „bandymais sužlugdyti prezidentų Putino ir Trumpo pradėtą procesą, kuris davė labai gerų rezultatų“.

„Tikimės, kad šie bandymai bus sužlugdyti“, – pridūrė jis.

Penktadienį S. Lavrovas pareiškė, kad joks V. Putino ir V. Zelenskio susitikimas neplanuojamas.

Anksčiau šią savaitę V. Zelenskis savo ruožtu pareiškė, kad Rusija „bando išvengti būtinybės susitikti“.

V. Zelenskis yra išreiškęs norą susitikti su V. Putinu, bet tik tada, kai jo sąjungininkai susitars dėl saugumo garantijų Ukrainai, kad sustabdytų galimas Rusijos atakas ateityje, kai kovos bus nutrauktos.

Maskva pareiškė, kad dėl garantijų negali būti jokių diskusijų, neįtraukiant į jas Rusijos, ir teigė, kad bet koks Europos karių buvimas Ukrainoje būtų „visiškai nepriimtinas“.

zalupkė
zalupkė
2025-08-24 15:54
matom kaip kacapas siekia ''taikos'':didina šachedų, tankų, kulkų ir tt gamybą-veda hibridinį karą visame pasaulyje su botų fermom
Atsakyti
klausyk lavrovai
klausyk lavrovai
2025-08-24 17:02
zdohni padla(dvėsk išgama)
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (30)
