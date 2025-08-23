Įkaito motina: paskutinė galimybė susitarti prieš operaciją Gazos mieste

„Mūsų vaikai jau 687 dienas laikomi Gazos pragare“, – sakė Einav Zangauker, stovėdama prie Tel Avivo karinės būstinės įėjimo. Jos sūnus Matanas buvo pagrobtas iš Izraelio per 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ vadovaujamus išpuolius.
„Kreipiuosi į Izraelio žmones: [premjeras Benjaminas] Netanjahu šiandien gali pasirašyti susitarimą, kad būtų grąžinti 10 gyvų įkaitų ir 18 palaikų“, – sakė ji, turėdama omenyje naujausią paliaubų susitarimo pasiūlymą, kuriam pritaria „Hamas“.
Jei B. Netanjahu sutiktų tai padaryti, jis galėtų nedelsdamas pradėti derybas dėl likusių įkaitų grąžinimo mainais į karo pabaigą, sakė E. Zangauker. „Netanjahu gali grąžinti mano Mataną ir kitus įkaitus, kurie patiria holokaustą.“
Mėnesius trunkančios netiesioginės derybos tarp Izraelio ir „Hamas“ dėl naujo ugnies nutraukimo Gazos kare ir didesnio skaičiaus įkaitų išlaisvinimo iki šiol nedavė jokių rezultatų.
„Hamas“ pirmadienį pareiškė, kad tarpininkams pateikė „teigiamą atsakymą“ į naują paliaubų pasiūlymą, kuris, kaip pranešama, yra anksčiau derybose pasiekto JAV specialiojo pasiuntinio Steve’o Witkoff’o pasiūlymo adaptuota versija.
Jame numatytas 60 dienų ugnies nutraukimas, per kurį 10 gyvų įkaitų būtų paleisti mainais į palestiniečių kalinius.
„Hamas“ Gazos Ruože vis dar laiko apie 50 įkaitų, iš kurių apie 20, manoma, yra gyvi.
E. Zangauker sakė, kad Izraelio premjeras žlugdo pastangas pasiekti ugnies nutraukimą. „Vietoj to, kad sutiktų su susitarimu, jis skuba užimti Gazą [miestą]“, – sakė ji, kaltindama B. Netanjahu, kad jis pasmerkė įkaitus mirčiai, o Izraelio žmones – amžinai trunkančiam, nereikalingam karui.
„Mums liko tik kelios dienos, kad tai sustabdytume“, – sakė E. Zangauker. „Jei prasidės Gazos [miesto] užėmimas, susitarimo nebus. Dabar arba niekada.“
Ketvirtadienį B. Netanjahu paskelbė, kad patvirtino planus, pagal kuriuos kariuomenė užims Gazos miestą, didžiausią urbanistinę gyvenvietę karo nuniokotame ruože, kur šiuo metu gyvena apie 1 milijonas žmonių, siekdama visiškai sunaikinti „Hamas“.
