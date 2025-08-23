Kalendorius
Rugpjūčio 23 d., šeštadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusijos dronai Chersono srityje apgadino mokyklą ir administracinį pastatą

2025-08-23 17:38 / šaltinis: ELTA
2025-08-23 17:38

Chersono srities Komišanio rajone rusų dronai apgadino mokyklą ir administracinį pastatą. Apie tai pranešė Chersono srities karinė administracija „Telegram“ tinkle.

Chersono sritis, Ukraina (nuotr. SCANPIX)

Chersono srities Komišanio rajone rusų dronai apgadino mokyklą ir administracinį pastatą. Apie tai pranešė Chersono srities karinė administracija „Telegram“ tinkle.

REKLAMA
0

„Dėl kelių dronų atakų Komišanio rajone buvo apgadinta švietimo įstaiga ir administracinis pastatas“, – teigiama pranešime. Pažymima, kad smūgių metu buvo sudaužyti langai, sienos ir lubos. Kaip pranešta, Rusijos kariai iš drono numetė sprogmenis ant nepilnamečio Novoraiske, esančio Chersono srityje, ir jį sužeidė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Smūgis į mikroautobusą

 

Ukrainos Dnipropetrovsko srities Synelnykovės rajone rusų bepilotis orlaivis smogė į mikroautobusą. Vienas žmogus žuvo, o dar penki patyrė sužalojimų, tinkle „Telegram“ pranešė regiono karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas.

REKLAMA
REKLAMA

„Priešas bepiločiu orlaiviu smogė į mikroautobusą, važiavusį greitkeliu Synelnykovės rajone. Žuvo 59 m. vyras. Dar penki žmonės buvo sužeisti“, – sakoma paskelbtame pranešime.

Be to, atnaujintais duomenimis, per rytinę KAB raketų ataką prieš Malomychailivkos bendruomenę buvo sužeisti du žmonės, tarp jų – 10-metis vaikas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Įvykiai Donecko srityje
Rusija tvirtina užėmusi du kaimus Ukrainos Donecko srityje (3)
Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis: Ukraina neatiduos savo žemių okupantams (212)
Tragiška nelaimė (nuotr. 123rf.com)
Leisdamasis sudužo Ukrainos naikintuvas MiG-29, pilotas žuvo (13)
Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX)
Ukrainos priešlėktuvinės gynybos sistemos neutralizavo kelias dešimtis Rusijos bepiločių orlaivių (8)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų