Rusijos dronai Chersono srityje apgadino mokyklą ir administracinį pastatą

„Dėl kelių dronų atakų Komišanio rajone buvo apgadinta švietimo įstaiga ir administracinis pastatas“, – teigiama pranešime. Pažymima, kad smūgių metu buvo sudaužyti langai, sienos ir lubos. Kaip pranešta, Rusijos kariai iš drono numetė sprogmenis ant nepilnamečio Novoraiske, esančio Chersono srityje, ir jį sužeidė.
Smūgis į mikroautobusą
Ukrainos Dnipropetrovsko srities Synelnykovės rajone rusų bepilotis orlaivis smogė į mikroautobusą. Vienas žmogus žuvo, o dar penki patyrė sužalojimų, tinkle „Telegram“ pranešė regiono karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas.
„Priešas bepiločiu orlaiviu smogė į mikroautobusą, važiavusį greitkeliu Synelnykovės rajone. Žuvo 59 m. vyras. Dar penki žmonės buvo sužeisti“, – sakoma paskelbtame pranešime.
Be to, atnaujintais duomenimis, per rytinę KAB raketų ataką prieš Malomychailivkos bendruomenę buvo sužeisti du žmonės, tarp jų – 10-metis vaikas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!