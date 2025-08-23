Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusija tvirtina užėmusi du kaimus Ukrainos Donecko srityje

2025-08-23 14:06 / šaltinis: ELTA
2025-08-23 14:06

Rusija šeštadienį pareiškė, kad jos pajėgos užėmė du kaimus Rytų Ukrainos Donecko srityje, didindamos karinį spaudimą ant žemės tuo metu, kai pasaulio lyderiams sunkiai sekasi tarpininkauti siekiant užbaigti karą.

Įvykiai Donecko srityje

Rusija šeštadienį pareiškė, kad jos pajėgos užėmė du kaimus Rytų Ukrainos Donecko srityje, didindamos karinį spaudimą ant žemės tuo metu, kai pasaulio lyderiams sunkiai sekasi tarpininkauti siekiant užbaigti karą.

1

Rusijos pajėgos pamažu žengia į priekį šiame kovų apimtame rytiniame regione, artėdamos prie Kyjivo pagrindinės gynybinės linijos.

Maskvos gynybos ministerija tinkle „Telegram“ teigė, kad Rusijos pajėgos užėmė Srednejės ir Kleban-Byko kaimus. Užėmus Kleban-Byką būtų dar labiau pasistūmėta link Kostiantynivkos – svarbaus įtvirtinto miesto kelyje link Kramatorsko, kuriame yra įsikūrusi Ukrainos logistikos bazė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Penktadienį Rusija tvirtino, kad jos pajėgos užėmė tris kaimus Donecko srityje, kurią Maskva 2022 m. rugsėjo mėnesį pareiškė „aneksavusi“.

Apie naujausius Rusijos laimėjimus pranešta blėstant viltims dėl Rusijos ir Ukrainos prezidentų aukščiausiojo lygio susitikimo – sprendimo, už kurį agitavo JAV prezidentas Donaldas Trumpas, dėdamas pastangas užbaigti tarp šių šalių vykstantį karą.

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas penktadienį nurodė, kad „joks susitikimas“ neplanuojamas, o D. Trumpo pastangos tarpininkauti, regis, įstrigo. Tuo tarpu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pažymėjo, kad Rusija bando pratęsti puolimą.

Be to, penktadienį D. Trumpas žurnalistams sakė, kad po dviejų savaičių priims „svarbų“ sprendimą dėl pastangų įtvirtinti taiką Ukrainoje. Jis teigė, kad Maskvai gali grėsti didelės sankcijos arba jis gali ir „nieko nedaryti“.

