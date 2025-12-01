 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

VRM: kol kas neplanuojama uždaryti sienos su Baltarusija

2025-12-01 10:51 / šaltinis: BNS
2025-12-01 10:51

Dėl kontrabandinių balionų grėsmės praėjusią savaitę tris kartus laikinai uždarius Vilniaus oro uostą vidaus reikalų viceministras Vaidotas Jakštas sako, kad kol kas neplanuojama vėl uždaryti sieną su Baltarusija.

Pasienis su Baltarusija Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr.

0

„Svarstoma tokia idėja (uždaryti sieną – BNS) visuomet yra. Kol kas tikrai neplanuojame uždaryti sienos, nes, matyt, tai būtų labiau kaip diplomatinio poveikio priemonė nesprendžianti iš esmės problemos“, – pirmadienį spaudos konferencijoje Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje sakė V. Jakštas. 

„Reikia ieškoti kitų priemonių, kurios padėtų šituo atveju rezultatą pasiekti, bet niekada neatmetame visų galimybių“, – pridūrė jis.

