Kalendorius
Rugpjūčio 23 d., šeštadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kyjive dėl bepiločių orlaivių atakos grėsmės buvo paskelbtas oro pavojaus signalas

2025-08-23 08:32 / šaltinis: ELTA
2025-08-23 08:32

Ukrainos sostinėje Kyjive dėl bepiločių orlaivių atakų grėsmės buvo paskelbtas oro pavojaus signalas, platformoje „Telegram“ pranešė miesto karinė administracija.

Kyjive (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos sostinėje Kyjive dėl bepiločių orlaivių atakų grėsmės buvo paskelbtas oro pavojaus signalas, platformoje „Telegram“ pranešė miesto karinė administracija.

REKLAMA
2

„Sostinėje dėl priešo bepiločių orlaivių grėsmės paskelbtas oro pavojaus signalas“, – sakoma pasirodžiusiame įraše. Karinė administracija paragino gyventojus nedelsiant vykti į artimiausias slėptuves ir jose pasilikti, kol pavojaus signalas bus išjungtas.

Oro pajėgos savo ruožtu taip pat įspėjo apie Rusijos bepiločio orlaivio judėjimą sostinės kryptimi. „Priešo bepilotis orlaivis juda pro Brovarus Kyjivo kryptimi!“ – „Telegram“ kanale informavo kariuomenė.

6.32 val. oro pavojaus signalas buvo atšauktas. Pavojus truko 32 minutes.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų