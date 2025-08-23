Kyjive dėl bepiločių orlaivių atakos grėsmės buvo paskelbtas oro pavojaus signalas

„Sostinėje dėl priešo bepiločių orlaivių grėsmės paskelbtas oro pavojaus signalas“, – sakoma pasirodžiusiame įraše. Karinė administracija paragino gyventojus nedelsiant vykti į artimiausias slėptuves ir jose pasilikti, kol pavojaus signalas bus išjungtas.
Oro pajėgos savo ruožtu taip pat įspėjo apie Rusijos bepiločio orlaivio judėjimą sostinės kryptimi. „Priešo bepilotis orlaivis juda pro Brovarus Kyjivo kryptimi!“ – „Telegram“ kanale informavo kariuomenė.
6.32 val. oro pavojaus signalas buvo atšauktas. Pavojus truko 32 minutes.
