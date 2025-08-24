Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Į Kyjivą atvyko Kanados premjeras

2025-08-24 11:20 / šaltinis: ELTA
2025-08-24 11:20

Kanados ministras pirmininkas Markas Carney‘is sekmadienį atvyko į Ukrainos sostinę Kyjivą. Tai pranešė Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas, kuriuo remiasi agentūra „Reuters“.

Markas Carney (nuotr. Elta)

0

Vizitas sutampa su Ukrainos Nepriklausomybės diena. „Šią ypatingą dieną – Ukrainos Nepriklausomybės dieną – mums ypač svarbu jausti savo draugų paramą, – rašė A. Jermakas tinkle „Telegram“. – O Kanada visada buvo mūsų pusėje“.

Ukraina 1991 m. rugpjūčio 24 d. paskelbė nepriklausomybę. 2022  m. vasario 24 d., likus pusmečiui iki Nepriklausomybės dienos, Rusija pradėjo karą prieš kaimyninę šalį.

