Į Kyjivą atvyko Kanados premjeras

Vizitas sutampa su Ukrainos Nepriklausomybės diena. „Šią ypatingą dieną – Ukrainos Nepriklausomybės dieną – mums ypač svarbu jausti savo draugų paramą, – rašė A. Jermakas tinkle „Telegram“. – O Kanada visada buvo mūsų pusėje“.
Ukraina 1991 m. rugpjūčio 24 d. paskelbė nepriklausomybę. 2022 m. vasario 24 d., likus pusmečiui iki Nepriklausomybės dienos, Rusija pradėjo karą prieš kaimyninę šalį.
