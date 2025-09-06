Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusai penktadienį pražudė keturis Donecko srities gyventojus, vieną sužeidė

2025-09-06 09:54 / šaltinis: ELTA
2025-09-06 09:54

Penktadienį Rusijos kariuomenė pražudė keturis Donecko srities gyventojus ir sužeidė vieną žmogų, praneša „Ukrinform“.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)

Penktadienį Rusijos kariuomenė pražudė keturis Donecko srities gyventojus ir sužeidė vieną žmogų, praneša „Ukrinform".

3

„Rugsėjo 5 d. rusai nužudė keturis Donecko srities gyventojus: tris Siverske ir vieną Bilycke. Per parą dar vienas asmuo regione buvo sužeistas“, – tinkle „Telegram“ pranešė Donecko srities karinės administracijos vadovas Vadimas Filaškinas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iš viso nuo plataus masto invazijos pradžios Donecko regione žuvo 3587 žmonės, dar 8016 buvo sužeisti. Į bendrą Rusijos aukų skaičių Donecko regione neįtraukti Mariupolis ir Volnovacha.

Kaip pranešta anksčiau, Donecko regione Rusijos kariai surengė seriją oro smūgių Kostiantynivkai, apgadindami ligonines, gyvenamuosius pastatus ir energetikos infrastruktūrą.

