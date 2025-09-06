Rusai penktadienį pražudė keturis Donecko srities gyventojus, vieną sužeidė

„Rugsėjo 5 d. rusai nužudė keturis Donecko srities gyventojus: tris Siverske ir vieną Bilycke. Per parą dar vienas asmuo regione buvo sužeistas“, – tinkle „Telegram“ pranešė Donecko srities karinės administracijos vadovas Vadimas Filaškinas.
Iš viso nuo plataus masto invazijos pradžios Donecko regione žuvo 3587 žmonės, dar 8016 buvo sužeisti. Į bendrą Rusijos aukų skaičių Donecko regione neįtraukti Mariupolis ir Volnovacha.
Kaip pranešta anksčiau, Donecko regione Rusijos kariai surengė seriją oro smūgių Kostiantynivkai, apgadindami ligonines, gyvenamuosius pastatus ir energetikos infrastruktūrą.
