Budrys su Bosnijos ir Hercegovinos diplomatijos vadovu aptarė europinę integraciją

Susitikime K. Budrys pažymėjo nuoseklią Lietuvos paramą Bosnijos ir Hercegovinos europiniams siekiams. Jis taip pat akcentavo, kad Europos Vadovų Tarybos sprendimas pradėti stojimo derybas buvo svarbus etapas kelyje dėl narystės Europos Sąjungoje (ES).
„Siekiant narystės ES reformų įgyvendinimas yra vienintelis kelias žengti į priekį. Svarbu skirti daugiau dėmesio pažangai ES kelyje bei imtis ryžtingų veiksmų būtinoms reformoms įgyvendinti“, – pranešime cituojamas Lietuvos diplomatijos vadovas.
Susitikime ministrai taip pat aptarė įtampas Bosnijoje ir Hercegovinoje bei visame Vakarų Balkanų regione keliančio serbų lyderio Milorado Dodiko veiksmus, paramos Ukrainai klausimus.
ELTA primena, kad Serbija, Bosnija ir Hercegovina, Kosovas, Albanija, Juodkalnija ir Šiaurės Makedonija siekia įstoti į ES, tačiau jų stojimo procesas buvo ne kartą atidėtas.
2022 m. liepos mėnesį oficialiai pradėtos stojimo derybos su Albanija ir Šiaurės Makedonija, kurios paraiškas dėl narystės pateikė atitinkamai 2009 ir 2004 metais.
