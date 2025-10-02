Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Būsimos mamos poelgis sukėlė pasišlykštėjimą: sulaukė pykčio bangos

2025-10-02 13:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-02 13:20

Būsima mama, norėdama nustebinti savo sutuoktinį ir pranešti džiugią žinią apie nėštumą, uždėjo panaudotą nėštumo testą ir atnešė jį vyrui. Išvydę šį reginį aplinkiniai liko priblokšti.

Nėštumas (nuotr. 123rf.com)

0

Socialiniuose tinkluose pasklidusioje nuotraukoje po panaudotu testu matomas glaistas ant torto su užrašu „laukiamės“, tačiau žmonėms nuo mintis, kad ant testo buvo šlapinamasi, kėlė šleikštulį. Moteris buvo išpeikta už higienos trūkumą.

Internautai pasibaisėjo

„Tu ką tik šlapinaisi ant šitos lazdelės, bet aišku, kodėl gi jos neuždėjus ant torto“, – rašė vienas žmogus.

Kitas komentavo: „Tiesiog šlykštu. Nėra tokio kiekio chloro, kad užtektų šitą dalyką padaryti higienišką.“

Trečias pridėjo: „Siaubas, net jeigu ir uždėjai dangtelį atgal... Jeigu ant daikto šlapinaisi, dėl dievo meilės, nedėk jo ant torto! Turėtų būti savaime aišku!“

Ši nuotrauka „Facebook“ bjaurių tortų puslapyje susilaukė daugiau nei 1 000 patiktukų ir daugiau nei 400 komentarų.

„Man net nepatinka į tualetą neštis maistą, ką jau kalbėti apie lazdelės, kuri ką tik buvo apšlapinta, dėjimą ant torto... Net jei jie ją dezinfekavo, vis tiek šlykštu žiūrėti ir tikrai nekelia apetito“, – rašė kitas grupės narys.

Vis dėlto, kai kurie kiti komentuotojai pripažino, kad teigiamas nėštumo testas iš tiesų gali būti labai realistiška vyšnaitė ant torto.

