TV3 naujienos > Žmonės

Su 1057 vyrais per parą permiegojusi moteris su sugyventiniu išsiskyrė ne dėl to: atskleidė priežastį

Suaugusiųjų filmų žvaigždė Bonnie Blue, išgarsėjusi kaip turinio kūrėja internete, pripažino, kodėl jos santuoka su vaikystės draugu Oliveriu Davidsonu subyrėjo.

Suaugusiųjų filmų žvaigždė Bonnie Blue, išgarsėjusi kaip turinio kūrėja internete, pripažino, kodėl jos santuoka su vaikystės draugu Oliveriu Davidsonu subyrėjo.

Blue su Davidsonu susipažino dar paauglystėje, apie 14 metų amžiaus, o susituokė būdama vos 22-ejų. Tačiau jų santykiai nutrūko 2023-iaisiais, po beveik dešimtmetį trukusios draugystės ir trumpai trukusios santuokos.

Nors pora oficialiai dar nėra išsiskyrusi, Blue teigė, kad Davidsonas vis dar padeda jai „užkulisiuose“ ir net gauna dalį finansinės naudos iš jos veiklos. Visgi, Oliverio mama Gill tai paneigė – jos teigimu, sūnus „neturi teisės į jos pinigus nė cento“ iš Blue uždarbio, o pačią atlikėją ji pavadino žmogumi, „kurio niekas nemėgsta“. Gill taip pat pridūrė, kad Bonnie „niekada nelaikė jų šeima“, rašo ladbible.com.

Pasisakė ir buvęs vyras

Pats Davidsonas dokumentiniame filme 1,000 Men and Me: The Bonnie Blue Story pasisakė gerokai palankiau. Jis gyrė buvusią žmoną, esą ši pakeitė pornografijos industriją, nes „sukuria ryšį su gerbėjais“ ir leidžia jiems patiems dalyvauti filmavimuose.

Vis dėlto, pasak Blue, jų skyrybų priežastis neturi nieko bendra su jos karjera. Ji aiškino, kad gyvendama Australijoje nutolo nuo vyro, kuris grįžo į Jungtinę Karalystę:

„Mes kartu buvome nuo 14 metų. Aš labai pasikeičiau, jis pasikeitė. Pabaigoje tapome nebepanašūs, norėjome skirtingų dalykų. Nebuvome labai suderinami.“

Blue pasakojo, kad jų pomėgiai irgi nebesisutapo – ji mėgo paplūdimio dienas ir išvykas laivu, o Davidsonui tai buvo nuobodu. Jis vis labiau domėjosi futbolu ir regbiu, o tai porą dar labiau atitolino.

Nors jie ir vis dar yra susituokę, pora planuoja oficialiai išsiskirti artimiausiu metu. Tačiau pati Blue pripažįsta, kad procesas užtrunka labiau dėl jos užimtumo:

„Tai įvyks, bet nėra skubos. Kai tik rasiu laiko dokumentams ir skambučiams, padarysiu. Dabar tai nėra prioritetas.“

