TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

1 Lietuvos pora sulaukė neeilinio kunigo skambučio: to tikrai nesitikėjo

2025-10-20 12:20 / šaltinis: AlytusPlius
2025-10-20 12:20

Jau daugiau nei metus Šv. Liudviko ir Nemunaičio parapijoms vadovaujantis klebonas Marius Talutis džiaugiasi – pastaruoju metu vis dažniau minimos ilgamečių santuokų sukaktys.

Kunigas Marius Talutis, telefonas (nuotr. Facebook, BNS)

Jau daugiau nei metus Šv. Liudviko ir Nemunaičio parapijoms vadovaujantis klebonas Marius Talutis džiaugiasi – pastaruoju metu vis dažniau minimos ilgamečių santuokų sukaktys.

„Švenčiamos ne tik auksinės vestuvės, kai pora kartu išgyvena 50 metų – pasitaiko ir 40-ies, ir net 60-ies metų santuokos jubiliejų“, – sako dvasininkas.

Priminė apie artėjančias vestuvių metines

Pasak kunigo, sovietmečiu žmonės vengdavo tuoktis Alytaus centre esančioje Šv. Angelų Sargų bažnyčioje, nes bažnytinė santuoka buvo tarsi persekiojama. 

Dauguma porų rinkdavosi Pirmojo Alytaus bažnyčią, todėl joje registruota ypač daug santuokų.

„Todėl ir sukakčių čia – gausybė. Kartą vartydamas santuokų registracijos knygą pastebėjau vieną pavardę, internete radau kontaktą ir pats paskambinau tiems žmonėms, priminęs apie artėjančią 40 metų sukaktį. Maloniai nustebinta pora užsakė šv. Mišias“, – pasakoja klebonas M. Talutis.

Kviečiame pasižiūrėti videoreportažą, kuriame – ne tik šios jautrios istorijos, bet ir klebono ant Šv. Liudviko bažnyčios sienos atrasta iš akmenukų sudėliota širdelė. Kunigas kviečia aplankyti širdelę ir sako, kad tai puiki vieta pasipiršti, susižadėti ar tiesiog prisiminti meilės prasmę.

Autoriai: Daina Baranauskaitė, Kastytis Skrabulis

